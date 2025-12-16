Egyetlen fotó jelent meg egy miskolci Facebook-csoportban, amiből nehéz rájönni, hogy mi lehetett a Volkswagen Tiguan sofőrjének a terve. Esetleg a háttérben látható kapu felé indult? Simán parkolni próbált?

Akármi is volt az elképzelés, az autó végül elakadt egy betonszegélyen, a tulajdonosa meg szomorúan nézte, hogy mit hozott össze.

A kommentelők persze elemükben voltak, nem kegyelmeztek:

“Ő nem leparkolt, hanem fel.”

“Drágának találta a téligumi-cserére kapott árajánlatot. A jobb elsővel akart kezdeni…”

“Még mindig jobb, mintha a villamost találja meg.”

“Csak viszketett a kocsi hasa, hát segített rajta.”

“Ezekben az autókban már nincs emelő, csak így tudsz kereket cserélni.”

Egy képből lehetetlen megállapítani azt is, mennyire sérült meg a kocsi, de van rá esély, hogy drága lesz a javítás…