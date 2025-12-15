Az M4-esen szolgálatot teljesítő rendőrök nem mindennapi jelenetbe futottak bele november végén Derecske térségében. Arra figyeltek fel, hogy a szemközti oldalon egy kamion összecsomózott spaniferrel vontat egy másikat.

A rendőrök azonnal megfordultak, majd a körtvélyesi pihenőbe terelték ki a járműveket. A rendőrök udvariasan megérdeklődték a két román sofőrtől, hogy mégis mi az oka a szokatlan mutatványuknak. Azt felelték, hogy a vontatott jármű motorhibás lett Debrecen térségében, és így szerették volna hazaszállítani egészen Romániáig.

A rendőrök a szabálytalanság megszüntetéséig nem engedték tovább a teherautókat, a működőképes jármű sofőrjét pedig feljelentették.