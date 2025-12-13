Tehetetlen volt az a dél-londoni férfi, akit az előző hónapban négyszer is megbírságoltak, amiért mozgássérült helyen parkolt az Audi TT-jével. A történetében azonban van egy csavar: a férfi magával a ténnyel is, hogy szabálytalan helyen áll az autójával, már csak akkor szembesült, miután hazatért a nyaralásából – írja a BBC.

Korábban a háza előtt található helyet jogosultan vehette igénybe, ez volt a helyzet akkor is, amikor útnak indult. Azt a biztonsági kamerákon látta a távolból, hogy november 17-én a városi tanács munkatársai az Audi körül festik fel a mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyet. Néhány nappal később, november 21-én kapta meg az első büntetését, melyet további három büntetőcédula követett a következő napokban.

„Ezzel tönkretették a nyaralásomat. Egyfolytában a kamerát nézegettem, hogy mi történik, és nem tehettem semmit. Nem is akartam kitenni a lábam, mert azon aggódtam, hogy mennyi büntetést fogok kapni” – nyilatkozta a portálnak a neve elhallgatását kérő autós.

Mint kiderült, a mozgássérült parkolóhelyet lakossági kérésre alakítottak ki, azonban a közterületeseknek nem jelezték, hogy az autó már azelőtt is ott állt, hogy ennek az igénynek eleget tettek volna. A TT tulajdonosának végül egyik bírságot sem kellett befizetni, igaz, a croydoni tanács erről csak azután értesítette, hogy a történtekről feltöltött a TikTokra egy videót, melyet több százezren néztek meg.

A tanács egyébként azzal védekezett, bevett szokás az, hogy ott álló autók köré festik fel a parkolóhelyeket, mert sokszor hetekig eltart, mire egy-egy hely felszabadul.

Nem új keletűek az Egyesült Királyságban a szokatlan parkolási bírságokat: néhány éve egy autós az árnyéka miatt került bajba. További részletek a Vezess alábbi cikkében: