Történetünk főszereplője egy amerikai sofőr, aki egy alig pár hetes, lízingelt Lucid Air boldog használója volt – egészen addig a pillanatig, amíg egy szerencsétlen véletlen folytán igazi vesszőfutás vette kezdetét. – írja az autojournal.fr

Egy kátyúba hajtva a csomagtartóba helyezett kanna kiborult, a víz pedig kifolyt. Pont a legrosszabb helyen: a műszerfalon minden létező figyelmeztető lámpa kigyulladt, az autó vészüzemmódba kapcsolt, a regeneratív fékezés (visszatöltés) pedig azonnal leállt. A rendszer kritikus hibát jelzett és azonnali megállásra utasította a sofőrt. Miután félrehúzódott, a Lucid végleg megmakacsolta magát: a váltó Park (P) állásban ragadt, és az autó se újraindulni, se mozdulni nem volt hajlandó.

8 fotó

A helyzet iróniája, hogy a hiba forrását – a beázást – sem lehetett ellenőrizni, mivel az elektromos csomagtérnyitó is felmondta a szolgálatot. A szállítás sem volt egyszerű, a beragadt autót második próbálkozásra sikerült elvinni a helyszínről, a szervizek pedig nem igazán voltak felkészülve a környéken egy Lucid fogadására.

Amikor az autó végre értő kezekbe került, felcsillant a remény. Az első diagnózis után a szerviztanácsadó egy viszonylag baráti, 1000 dollár alatti összeget emlegetett. De az öröm korai volt. Néhány nappal később jött a sokkoló hívás: a végösszeg 15 000 dollár, azaz átszámítva több mint 5,7 millió forint lesz.

Mi kerül ennyibe? A csomagtér padlója alatt elhelyezett vezérlőmodulok sora, amelyek mind tönkrementek a beszivárgó víztől.

A tulajdonos leírása szerint ezt nem fedezte a gyári garancia. Kommentjeiből kiderült, hogy ez felhasználói hiba, nem garanciális, hiszen nem az autó hibájából került víz a csomagtartóba. A biztosító szintén vonakodik fizetni, mivel a folyadék kiömlése klasszikus értelemben nem „káresemény” vagy baleset. Így a tulajdonos ott áll egy mozgásképtelen luxusautóval és egy akkora számlával, amiből már egy tisztességes használt autót lehetne venni.

Az eset üzenete, hogy mindig figyeljünk a beszivárgó vízre, ami az elektronikával érintkezve bármilyen autóban komoly károkat okozhat. Pont ezért nem ajánlott magasnyomású mosóval takarítani a motorteret, de a csomagtartó több modern autóban problémás lehet. Sok esetben, benzines, konnektoros hibrid autók esetén is van itt nedvességre érzékeny rendszer, akár akkumulátor, akár a hi-fi alkatrészei, vagy egyéb vezérlők.

Ennek a jelenségnek az egyik állatorvosi lova a BMW 5-ös széria E60-as generációja. Ennél a pótkerék helyén (a legmélyebb ponton) lakik a Micro Power Module (MPM), sokszor a PDC (parkolóradar) vezérlője és a Logic7 hifi erősítője is.