Az Opel Signum 2003 és 2008 nyara között készült Rüsselsheimben, ahol a C Vectra, illetve az Insignia és a Saab 9-5. Az ötajtós változat a Vectra kombi nyújtott tengelytávját vette át, motorkínálatában nem szerepelt az 1,6 literes alapváltozat.

A benzines csúcsmodell a 3,2 literes, 211 lóerős hathengeres volt, a dízelek között a 185 lóerős 3.0 CDTI a legnagyobb dobás. Később a szívó V6 helyét egy feltöltött, 2,8 literes hathengeres benzines vette át.

Technikailag egy Vectra C

Minden adott volt elvileg a sikerhez, ám a vevők mégis elmaradtak, utód nélkül múlt ki a Signum, ami használtként viszont nagyon érdekes darab lehet.

A 2000-es évek elején a rüsselsheimi mérnökök (és marketingesek) úgy gondolták, hogy az Omega kivonulása után keletkező űrt nem egy klasszikus szedánnal töltik be, hanem valami egészen mással. Fogták a Vectra C kombit, levágták a hátulját, és a 2,83 méter hosszú tengelytávot (ekkora volt a Vectra C kombi is) kihasználva fejedelmi, két személyre szabott hátsó sort alkottak meg.

Túl drága volt Opelnek, túl furcsa volt a formája a konzervatív vevőknek. De ami akkor hátrány volt, az 2025-ben, a használtpiacon előnnyé válik: kevesen keresik, a technika nem prémium, a fenntartás a korabeli Opelek szintjén mozog, így nevetséges áron kaphatunk kényeztető kényelmet.

A hátsó sorban van a varázslat

A típus ütőkártyája a FlexSpace rendszer. A Signum ugyanis valójában nem ötszemélyes, hanem inkább 2+2 személyes utazóautó (bár papíron öten is ülhetnek benne). A két hátsó szélső ülés sínrendszeren tologatható. Ha hátratolod őket ütközésig, keresztbe tett lábbal lehet terpeszkedni. A támlák dőlésszöge is állítható – ilyen kényelmet ma sem adnak a kompakt SUV-k, sőt.

Az ötödik hely jelképes, a kartámasz helyére viszont komoly extrákat lehetett rendelni annak idején. Ide lehetett kérni a “Travel Assistant” nevű megoldást, ami tulajdonképpen egy praktikusnak szánt doboz, kihajtható asztalkákkal, pohártartókkal, hűtött (!) tároló rekesszel.

Jelenleg a legdrágább darabok is 1,5 millió forint körül keresnek gazdát, nem fiatal autók már ezek, ugye a legutolsó széria is 17 éves már. Így alapvetően mindenre, és bármire is számítani kell vásárlás előtt: a 3 literes V6-os dízel hozza a bonyolult dízel konstrukciók minden nyűgjét, sőt ez kifejezetten kerülendő konstrukció, hiába “megbízható japán, Isuzu tervezés”.

Személyautókban a 2958 köbcentis ,eredetileg teherautókba szánt dízelnek nagyon szűk a motortér, amiben kódolva van a túlmelegedés, pláne vontatással. Elképesztő, de ennél a motornál a ragasztott hengerperselyek hibái miatt a dugattyúhüvelyek leereszkedhetnek. Ebből a motorból egész Európában nehéz bontottat találni, annyi gond volt vele, teljes joggal írta le a használtautó-piac.

A dízelek közül érdemes a FIAT eredetű, 2004-től elérhető motorokat keresni. Az 1,9 literes négyhengeres rengeteg autóban ott van, és futott már milliónyi kilométert, hatalmas tapasztalattal javítják a legtöbb műhelyben, csak a közös nyomócsöves erőforrások nyűgjeit hozza részecskeszűrőtől az EGR-szelep problémákon át a turbóhibákig.

A 2,2 literes közvetlen befecskendezéses négyhengeressel szemben inkább a 1,8 literes benzines szívómotor is racionális választás, 122 vagy 140 lóerős, ami a forgalmiból azonosítható a 90/103 kW teljesítmény alapján. Enyhén lusta, de elviszi a Signumot, kis igényű, örök darab, 6,5-10,5 literes fogyasztással.

7 fotó

A motorpaletta ékköve a Saab-bal közös turbómotor (Z20NET). Ritka, mint a fehér holló, de tartós, láncos vezérlésű és ezzel már élénkebben mozog a Signum, 175 lóerővel.

Aki olcsón akar kényelmet, és nagy teret nem kell feltétlenül a prémium márkák felé fordulnia, ebben az ársávban egy ilyen Signum érdekes alternatívája lehet a magasabb polcon ülő márkáknak. Bár legnagyobb ellensége önmaga, az Opel Vectra C kombi kivitele, ami nagyjából ugyanezt hozza, több is van belőle, csomagtere is praktikusabb.