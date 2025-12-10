Tiszavirág életű volt a bécsi Ferrari tulajdonos vállalkozása, amely során nagy hírverést keltve saját teraszán akarta télre parkoltatni Ferrariját. Ausztria fővárosának XXI., floridsdorfi kerületében a múlt héten látványos, teátrális módon, darut bérelve emelte be lakásához az értékes autót.

A 400 ezer euró, átszámítva több mint 150 millió forint értékű Ferrari úgy kötött ki a teraszon, hogy a 28 éves tulajdonosa több autót is tart, azonban csak egy autóra van parkolóhelye. Hiába szeretett volna újabb garázst bérelni, a kérelmét visszadobták, ezért állt elő a tiltakozásnak is beillő megoldással.

„A költségek a négy számjegyű tartományban mozogtak” – nyilatkozta a tulajdonos a BILD-nek. „Építeni akartam köré egy megvilágított üvegdobozt. Úgy mutattam volna be, mint egy műtárgyat.”

A bécsi hatóság értette a viccet, de nem szerette: alig egy héttel azután, hogy a Ferrari landolt az erkélyen, közölték a tulajdonossal: a kiállított Ferrarit vissza kell hoznia a földre. A döntés hátterében – nem meglepő módon – az épület statikai állékonyságával és a tűzbiztonsággal kapcsolatos aggályok álltak. Múlt pénteken ismét megjelent a daru, hogy eltávolítsa az autót, és a művelet szerencsére ugyanolyan simán ment, mint felfelé.

Tényleg kiállításra való darab

Az Assetto Fiorano a 296 GTB versenypályára optimalizált változatát takarja. A továbbfejlesztett felfüggesztéssel, szénszálas karosszériával és polikarbonátból készült hátsó szélvédővel szerelt modell hajtásáról 830 lóerős összteljesítményű hibridrendszer gondoskodik, amiből 663 lóerőt tesz ki a 3,0 literes, biturbós V6-os motor, míg a maradék 167 lóerőt a villanymotor adja. A 296 GTB kevesebb mint 3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 330 km/óra.