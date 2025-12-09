A húszéves sofőr este háromnegyed kilenc körül autózott Tapolcán, jobb első ülésén egy utast szállított. Amikor egy kereszteződéshez érve balra kanyarodott, driftelni próbált, de elvesztette az uralmát a kocsi fölött.

A másik forgalmi sávba áttérve a vele szemből érkező autó elejének, majd az ott álló ház falának csapódott. A balesetben a vétlen autó sofőrje és utasa nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedtek, míg az autókban jelentős kár keletkezett.

Az ügyészség a közúti veszélyeztetés miatt benyújtott vádiratában tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés, valamint járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.