Rejtélyes módon bénult meg egyszerre több száz Porsche Oroszországban, emiatt az érintett járművezetők többsége nem is tudta beindítani az autóját. A Moscow Times szerint valamennyi esetben a PVTS műholdas biztonsági rendszer lehet a ludas, ami egy rendszerhiba következtében veszíthette el a kapcsolatot a műholdakkal. A rendszer a lopás esetleges veszélyét érzékelve aktiválhatta az indításgátlót.

A jelenség ráadásul nemcsak a legújabb vagy elektromos hajtású modelleket érintette, ugyanis a VTS minden 2013-tól gyártott Porschében megtalálható, típustól és hajtástól függetlenül. Mindazonáltal Oroszországban még a legfiatalabb Porschék is alsó hangon néhány évesek, miután a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háború miatt a teljes Volkswagen-csoport kivonult az országból.

Az egyik oroszországi márkakereskedés egyelőre nem zárja ki, hogy szándékosság, azaz például kibertámadás áll a sorozatos leállások mögött. A Road & Track ezzel kapcsolatban megkereste a stuttgarti márka, ám választ nem kaptak. A pórul járt Porsche-tulajdonosok eközben többféleképpen próbálták működésre bírni autóikat, de csak kevesen jártak sikerrel azzal, hogy legalább 10 órára leállították az akkumulátort, vagy újraindították a PVTS-t.

