A Suzuki évtizedek óta az egyik legismertebb, legnépszerűbb autómárka Magyarországon. 2024‑ben az újonnan forgalomba helyezett személyautók közül 15 732 volt Suzuki, így tavaly a Suzuki ismét az első helyen végzett a hazai újautó‑piacon — ez az 21. alkalom, hogy az esztergomi gyártás kezdete óta piacvezető.

Vitara, Swift, S-Cross, a típusok amelyek ezerszám ott vannak az utakon. A Suzuki kínálatában viszont akadnak kevéssé ismert, sőt kifejezetten ritka típusok. Ezek viszont nem feltétlenül rosszak, sőt. Van ami igazi érdekességnek számít a használt autók között. Ilyen darab a Suzuki Kizashi, ami felfelé lóg ki a japán márka kínálatából.

Suzuki Kizashi

A kétezres években kevesen gondolták volna, hogy az olcsó, takarékos városi rohangálós autóiról és célszerű terepjáróiról ismert Suzuki valaha egy vérbeli utazóautóval áll elő. A Kizashi pontosan ez volt: egy merész kísérlet a kategóriaugrásra.

A japánok nem spóroltak az extrákkal, a 178 lóerős szívómotor, az összkerékhajtás és a prémium bőrözés mind a magasabb ligát célozta. A 2,4 literes motor ma már egy letűnt kor képviselője, köbcentiből termel 230 Nm nyomatékot, a végsebesség 200 km/óra felett alakult és a 0-100 km/órás gyorsulást is letudta 7,8-8,8 másodperc alatt. A beltér a Suzuki megszokott spórolós minőségét felülmúló komforttal csábított, és a 461 literes csomagtér is bőven elég egy átlagos családnak.

A modell sorsát új autóként itthon azonban megpecsételte a technika és a pozicionálás ellentmondása.

A sportos formához társított CVT-váltó nem nyújtotta a várt vezetési élményt, a Suzuki emblémához társuló magas vételár pedig elriasztotta a vevőket. A tipikus Suzuki-vásárló nem vágyott – vagy nem tudott megfizetni – egy ilyen szintű, praktikus limuzint.

Használt autóként viszont egy titkos tipp lett, bár vannak sötét felhők a modell körül.

Azért van vele baj

Kevés van belőle, nincs a trükköző nepperek látóterében, akadnak belőle őszinte darabok, alacsony futásteljesítménnyel. Maga a motor nem problémás, a J24B kódjelű blokkal viszont a gyártás első éveiben (2010) jelenthetett kockázatot a motorblokk repedése.

Suzuki kiadott erre hivatalos javítási utasításokat (TSB – Technical Service Bulletin), és ezekben a dokumentumokban feketén-fehéren szerepel a 2010-es évjáratú Kizashi is az érintett modellek között, a 2009-2010-es Grand Vitarák mellett.

A repedés gyakran nem (vagy nem csak) a hengerfejen, hanem magán a motorblokkon keletkezik, a hengerfejcsavarok meneteinél vagy a víztér falánál. Ilyen esetben a hűtővíz szivárogni kezd, de nem feltétlenül kifelé, hanem befelé, az olajtérbe vagy az égéstérbe. A Suzuki a gyártás későbbi szakaszában módosított az öntési eljáráson és a csavarok nyomatékán, tehát egy kései darab már ilyen szempontból biztonságos, de az alvázszám alapján lehet teljes biztonsággal megmondani, hogy veszélyzónából származik-e a kocsi.

A külföldről behozott autók között akadnak fronthajtású, hatsebességes kézi váltóval szerelt darabok, ezek dinamikusabban vezethetők, mint az összkerékhajtású, fokozatmentes CVT-váltóval szerelt kivitel. Utóbbival lehet probléma: a fokozatmentes automata kényelmes, de érzékeny. Ha az előző tulaj elhanyagolta az olajcserét (amit 60 ezrenként illene, de inkább 40-50 ezrenként), akkor a váltóval akadhatnak gondok.

Az igazi veszély a malacperselyre a koccanás. Mivel itthon (és Európában is) kevés fut belőle, egy kisebb baleset rémálom lehet. Bontott elem alig van, a gyári új pedig horror áron és hosszú várakozási idővel érkezik Japánból.

Tehát a Kizashi okosan választva, a megfelelő évjáratban és konstrukcióval egész érdekes darab, ami bevethető a mindennapokra, de hobbiautónak is beillik.