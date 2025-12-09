A salgótarjáni rendőrök a Füleki úton tartottak sebességellenőrzést december 7-én délután. A rendőrök röpke 11 perc alatt kétszer is bemérték ugyanazt a sofőrt, aki jövet-menet egyaránt túllépte a megengedett 50-es tempót.

Először 90 km/h-val, majd az ellenkező irányból éppen csak az objektív felelősség büntetési határa fölött, 66 km/h-val hajtott. A két szabályszegésért 150 ezer forint közigazgatási bírságra számíthat az autó üzembentartója.

A rendőrség az eset kapcsán megjegyezte, hogy a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében a közlekedők a jövőben is számíthatnak nagyobb rendőri jelenlétre Nógrád megye útjain.

