Az egri Vécseyvölgy utcában elhelyezett trafibox előtt egy órán belül négyszer hajtott el ugyanaz a jármű, minden esetben túllépve a sebességhatárt.

A furgon vezetője az 50-es zónában sorrendben 71, 74, 77 és 82 km/h-s sebességgel közlekedett – a folyamatosan emelkedő számsor összesen 240 ezer forintos közigazgatási bírságot eredményezett számára.

Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített trafiboxok száma. Ezek az új sebességmérési trendek itthon: