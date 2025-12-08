Ha létezik modell, ami a klasszikus stílusirányzat képviseletében egy kicsit a feledés homályába merült, az a Jaguar X-Type. Hogy mennyire, jól mutatja, hogy utoljára 2016-ban írtunk a modellről, akkor is inkább azért, mert a használtautó-piacon egy olyan késői példány bukkant fel, aminek korábban a néhai II. Erzsébet királynő volt a tulajdonosa.

Most azonban gondoskodtak róla, hogy legyen miért leporolni ezt a kecses, felső-középkategóriás kompakt járgányt, még ha nem is pozitív értelemben. Az egyik szedánból ugyanis az elképzelhető legrosszabbat – vagy valami annál is rosszabbat – hoztak ki egy DIY-átalakítás keretein belül.

Az egykoron szebb napokat is látott sportmacska – amit a Carscoops szúrt ki – jelenlegi állapotában úgy néz ki, mintha minden kacatot, ami az elkövető kezének közvetlen közelébe került, felaggattak volna rá. A Transformers-figurának is beillő kompozíciót ráadásul még nem is fejezték be, legalábbis erre utal az a tény, hogy egy délnyugat-virginiai autóalkatrész-üzlet előtt fotózta le egy Reddit-felhasználó.

Valószínűsíthető, hogy a kiindulási pontot egy kicsit komolyabb sérülés jelentette egy, még a 2004-es ráncfelvarrás előtt legyártott X-Type-nál. Gyári alkatrészek helyett viszont egy, kifejezetten terepre tervezett atv-járműről bogarászták mindenfélét, megspékelve az összképet néhány oda nem illő fényszóróval és PVC-csővel.

Egykor ilyen volt a dicsőbb sorsot érdemelt Jaguar X-Type – a képre kattintva galéria nyílik:

Az X-Type 2001-ben jelent meg a Jaguar kínálatában, a márka legelérhetőbb típusaként debütált. A Ford Mondeóval közös platformon, első-, illetve összkerékhajtással is gyártott Jaguar egészen 2009-ig élt, az addig eltelt nyolc évben körülbelül 350 ezer példány gördült le a gyártósorról. Később az XE váltotta.

