Valaki úgy döntött, hogy a képeken látható BMW E61-es 5-ös Touringot felöltözteti egy olyan jelmezbe, amitől még a Fast & Furious kellékese is térdre rogyva kérne kegyelmet.

A látvány elsőre sokkoló, másodjára még rosszabb. Az autó egész felépítése olyan, mintha egyszerre akart volna M5 lenni, rallyautó, driftproject és cosplay-versenyző. A karosszéria minden négyzetcentiméterén találunk valami értelmezhetetlen kiegészítőt: karbonnak tűnő, de inkább temus levegőbeömlők, összevissza ragasztott fekete műanyag csíkok, és persze mindezt megkoronázza a háromszínű “M-fólia” – amely inkább emlékeztet egy gyerekeknek szánt játékautó csomagolására.

Elöl sárga lámpafólia, hátul tetőtől diffúzorig futó kék-piros-ibolya-fehér káosz, a tetőn pedig olyan díszítőelemek, amelyek láttán még egy kamionos szépségverseny zsűrije is zavartan vakarná a fejét.

A kocsi hátulja külön fejezetet érdemel: négy kipufogóvég és egy üzenet az ablakon, amely tökéletes keretbe foglalja a projektet: “Blinkr je slabost” – vagyis “Az index a gyengék fegyvere”. Ennél pontosabb önkritikát talán még sosem írtak autóra.

A tuning valószínűleg rengeteg munkaórát emésztett fel, akármennyire szedett-vetett is. Az építője pedig vagy egy zseni, akit nem értünk, vagy egy troll, aki élvezi, hogy felháborodást vált ki az autója. Akárhogy is: valahol távol tényleg felsírt egy gyermek, és talán Chris Bangle is, aki az E60-as dizájnját tervezte…

Nem volt elég? Ezzel a galériával még kínozhatod magad:

