A Semmelweis Egyetem kutatói egy olyan új értékelési modellt dolgoztak ki, amely jóval pontosabban képes megjósolni, hogy egy stroke-on átesett beteg alkalmas-e az autóvezetésre. A Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases szaklapban megjelent tanulmány szerint a módszer csökkenti a téves döntések számát – vagyis kevesebb olyan ember vesztheti el indokolatlanul a jogosítványát, aki valójában biztonságosan tudnak vezetni.

Így zajlott a kutatás

A Rehabilitációs Klinikán 115 stroke-beteget vizsgáltak. Először különböző kognitív teszteket végeztek velük, amelyek többek között a figyelmet, a reakcióidőt, a közlekedési szabályok ismeretét és a térbeli tájékozódást mérték. Ezután minden résztvevő 40 perces tesztvezetésen vett részt valódi forgalomban. A vizsga végén a vizsgabiztos elmondta, hogy átment-e a vizsgán – anélkül, hogy ismerte volna a tesztek eredményeit.

A kutatók ezután számítógépes modelleket készítettek, és összevetették, melyik tudta legpontosabban megtippelni a valós vezetési teljesítményt.

Mit találtak?

A legjobb előrejelzést az a modell adta, amely több különböző teszt eredményeit kombinálta:

figyelmi és gátlási képességek,

közlekedési szabályok ismerete,

döntéshozatali képesség,

reakcióidő és a látótér eltérései.

Az így összeállított rendszer nagyon pontosnak bizonyult:

Akiket a modell „alkalmatlannak” minősített, azok 88%-a valóban megbukott a tesztvezetésen.

Akiket „alkalmasnak” jelölt meg, azok 98%-a sikeresen teljesített.

Összességében a módszer a betegek 85%-ánál helyes döntést hozott – ez jobb eredmény, mint a jelenlegi nemzetközi gyakorlat, amely körülbelül 70–80%-os megbízhatóságot kínál.

Bevezették a „bizonytalan” kategóriát is

A kutatócsoport egy harmadik kategóriát is kialakított. Azok, akik ebbe a csoportba kerültek – körülbelül a betegek 15%-a –, további vizsgálatokra szorulnak, mielőtt végleges döntést hoznának a jogosítványukról.

„A célunk az volt, hogy három kategóriába osszuk a betegeket – alkalmas, nem alkalmas, bizonytalan –, és ezzel pontosabbá tegyük az orvosi döntéshozatalt” – mondta Szabó Gábor neuropszichológus, a tanulmány első szerzője.

Meglepő eredmények

A kutatás egyik újdonsága, hogy 26 ún. neglekt szindrómás beteget is bevontak. Ez egy olyan állapot, ahol a beteg térbeli tájékozódása sérül, és gyakran nem veszi észre a látótere egyik oldalán lévő tárgyakat.

Érdekesség, hogy közülük 12-en átmentek a tesztvezetésen, ám a kutatók figyelmeztetnek: ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindennapi forgalomban is biztonságosan vezetnének. Ezért is fontos, hogy az értékelés ne csak egyetlen teszten alapuljon.

A módszert a 2025-ös budapesti EFRR rehabilitációs konferencián is bemutatták, ahol pozitív fogadtatásban részesült. A kutatók szerint a rendszer a rehabilitáció során is hasznos lehet: a kognitív felmérésekből kiderül, mit érdemes tovább fejleszteni, majd újabb tesztekkel nyomon követhető a javulás.