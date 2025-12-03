Egy kanadai férfi sztorija futótűzként terjed a világhálón, ugyanis a Nagy-tavak területén rakta vízre otthon barkácsolt lakóhajóját, ami sodródás közben áthaladt a Blue Water Bridge alatt, a St. Claire folyón Port Huron közelében.

Steven Mylrea Neverlanding névre keresztelt úszó otthonával indult útnak kutyájával a fedélzeten, de nagyszabású terve, miszerint a tél közepén végighajózik a Nagy-tavakon, hamar dugába dőlt. Nagyon úgy tűnik, hogy Chicagót idén karácsonykor már nem fogja elérni.

A hajó alapja hatalmas műanyag hordókból állt, a hajtásról pedig egy aprócska csónakmotor gondoskodott. A Detroit Free Press állítása szerint a cél nem csupán Chicago volt, hanem onnan tovább az Atlanti-óceán (állítólag lehetséges a folyóhálózaton megtenni ezt az utat).

A vállalkozás több száz tengeri mérföldet jelentett volna a világ egyik legkiszámíthatatlanabb, télen pedig különösen veszélyes édesvízi területén. Így talán nem is meglepő, hogy helyi hatóság kedden reggel, a Huron-tó partjainál félbeszakította a küldetést.

A járőrök először Bird Creek Beachnél vették észre a hajót, ahol Mylrea éppen a sekély vízben próbálta kormányozni tákolmányát. A seriff később elárulta, hogy bár a férfi kedves és együttműködő volt, a józan ítélőképessége bőven hagyott kívánnivalót maga után.

Egy terv, ami már papíron is reménytelen volt

Mylrea vallomásában elmondta, hogy eredetileg észak felé indult volna a Huron-tavon, majd a Mackinac-szoroson át le a Michigan-tavon egészen Chicagoig – még karácsony előtt. Onnan pedig tovább, a folyókon át az óceánig.

A nem mindennapi kapitánynak annyi mindenképp javára írható, hogy a Neverlanding rendelkezett a szükséges tanúsítványokkal, szóval valóban vízre szálhatott vele, és az amerikai parti őrségnél is minden papírja rendben volt. Az már más kérdés, hogy a tervezett küldetés az életébe is kerülhetett volna.

A Nagy-tavak állítólag még nyáron is veszélyesek, egy tapasztalt vitorlázókból álló csapat is könnyen bajba kerülhet a hirtelen időjárás-változások miatt. Novemberben pedig ezek a vizek lényegében életveszélyesek. Viharos szelek, 3–4 méteres hullámok és jeges víz várja a hajósokat. Egy 1913-as novemberi hóviharban több mint 250-en vesztették életület a Michigan- és a Superior-tavon.

A parti őrség néhány héten is 3 méteres hullámokra és 30 csomós szélre figyelmeztette a vitorlázókat. Ehhez jönnek még a hatalmas teherszállító hajók és egy nehezen irányítható, hordókra épített csónak. Szóval a Neverlanding napjai meg voltak számlálva.

Végül jól döntött a kapitány

Bármennyire is komolyan gondolta küldetését a kanadai férfi, végül leszállt a fedélzetről, és ez a döntés jó eséllyel az életét is megmentette. Az álom egyelőre parkolópályára került, de legalább lesz esélye átgondolni – és talán egy jobb időpontot, erősebb hajóval nekivágni. Mert a terve nem illegális, a hatóságok csak emberünk biztonsága érdekében avatkozott közbe.