Egy forgalmi adatelemző cég közzétette a 2025-ös Global Traffic Scorecard jelentést (minden évben megteszi), amelyben részletesen bemutatják a világ legzsúfoltabb városait és azt, hogy mekkora szívást jelent a torlódás az adott helyen.

A jelentésből kiderül, hogy a világ legzsúfolt városának Isztambul bizonyult, ahol a járművezetők évente átlagosan 118 órát töltenek dugókban, torlódásokban – ez közel 5 nap. A második helyen Chicago (USA) áll 112 órával, majd Mexikóváros következik 108 órával.

Világviszonylatban Budapest a 43. helyezett, szóval nem panaszkodhatunk, hiszen nálunk “csak” 58 órát, azaz 2,5 napot veszítettek 2025-ben a dugók miatt a járművezetők. A statisztikából az is kiderül, hogy a legzsúfoltabb időszakban (a reggeli és délutáni órákban) a városban közlekedő járművek átlagsebessége 30 km/óra körüli. Nyilván ebben benne vannak azok a helyek is, ahol épp nincs torlódás.

Mi fér bele ebbe az időbe? Két nap baromi unalmas lenne egy dugóban, szóval itt egy ajánlás, hogy mennyi filmet lehetne végigpörgetni ez idő alatt. A teljes A Gyűrűk Ura- trilógia: 9,3 óra,

trilógia: 9,3 óra, az eredeti Star Wars -trilógia: 6,2 óra,

-trilógia: 6,2 óra, a tíz darab Halálos iramban- film: 22,4 óra,

film: 22,4 óra, a Vissza a jövőbe-trilógia : 5,5 óra,

: 5,5 óra, az összes Mad Max : 8,5 óra,

: 8,5 óra, a Szárnyas fejvadász mindkét változata: 4 óra,

mindkét változata: 4 óra, és lehet folytani az egészet egy kis Verdákkal: 1,9 óra FONTOS: ez nem egy ötlet, hogy a dugóban filmeket nézz a volán mögött! Akkor is mindig a vezetésre és a forgalomra koncentrálj, ha araszol a kocsisor!

Egyébként Európában a dugókban eltöltött órák tekintetében az első helyezett Dublin lett (95 óra), a második London (91 óra), a harmadik pedig Párizs (90 óra).