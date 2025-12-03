Immáron két évtizede tart már a német autótuningolók szövetségének (VDA) TUNE IT! SAFE! című közlekedésbiztonsági kampánya, ami évről évre a biztonságos tuningolásra hívja fel a figyelmet. Ennek egyik eleme, hogy minden kampányidőszakban a német rendőrség „egyenruhájába” öltöztetnek egy-egy erősebb autót, melyet ráadásképpen még tuningoltak is.

2025-ben a Ford Mustang GT Fastback lett ez a modell, amit a Fiegeperformance csapata vett kezelésbe. A hetedik Mustang-generációból származó Fordot a márka 5,0 literes, V8-as Coyote-motorjával és hatfokozatú manuális váltóval szerelték. A Ti-VCT blokk 446 lóerős, ehhez a teljesítményhez pedig 540 Nm-es nyomaték párosul. A Mustang GT Fastback 0-ról 100-ra 5,3 másodperc alatt gyorsul, míg a végsebessége 250 km/óra.

A tuning ez esetben főként aerodinamikai változtatásokban merült ki, így többek között új első és hátsó spoilert kapott az autó. „A felszín alatt” új kipufogóvégek kerültek fel rá, a biztosabb lassulásról pedig elöl például dupla féktárcsák gondoskodnak.

Mondhatnánk, hogy ilyen flotta mellett bőven lenne miért aggódniuk a rosszfiúknak, csakhogy ahogyan az korábban is volt, úgy ezúttal sem lesz éles bevetésben a tuningolt rendőrautó, mivel pusztán „kampánycélokat” szolgál.

