Hétköznapi bringásként nincs rosszabb, mint az emelkedők megmászása. A könnyed kerekezés már egy kisebb szintkülönbség esetén is izzasztó élménnyé válik, és az ilyen terepváltozások azok, melyek sok helyen gátolják a kerékpározás széles körű terjedését.

A norvégiai Trondheimben azonban elébe mentek ennek. A bő 210 ezres város sem tükörsima, központjában például van egy igen nagy, 20 százalékos meredekségű domb. Egy feltaláló, Jarle Wanwik azonban kitalált egy okos rendszert, mellyel kerékpárral is könnyen járhatóvá tette ezt a helyet.

A Trampe bringaliftet 1993-ban helyezték üzembe, és kicsit úgy működik, mint a csákányos sífelvonók. Annyi a különbség, hogy a rendszer teljesen rejtett módon, az aszfalt alatt működik, a felszínen pedig csak egy fémbütyök van. Erre kell ráterhelni jobb lábbal, és a lift már indul is. Az eszköz tulajdonképpen tehát a testet tolja, de mivel a bicikli használója a kerékpárján ül, könnyen felgurul az emelkedőn.

A lift a 130 méteres utat kevesebb mint másfél perc alatt megteszi, a tempó pedig nem szédítő, így az egyensúlyt is nehéz elveszítenie a bringásoknak. Tudni kell persze jól használni a liftet: szigorúan nyújtott lábbal, előredőlve lehet csak utazni vele, hisz így hatékony az erőátadás. 2013-ban az egész rendszert felújították, használata pedig a kezdetek óta ingyenes bárkinek.