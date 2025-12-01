A karácsonyfa nem tartozik az autóval könnyen szállítható tárgyak közé, hiába van behálózva. Épp ezért sok olyan esetet is láthatunk a magyar utakon, mely simán büntethető lenne, hiszen szabálytalanul történik a szállítás. Valószínűleg senkinek sem hiányzik a frissen vett karácsonyfa alá egy bírság, mely épp a fenyőnek köszönhető, ezért mutatjuk is, hogyan lehet a büntetést elkerülni.
Első körben a legfontosabb azt tisztázni, hogyan is szállíthatunk bármit autóval. A KRESZ ezt is részletesen szabályozza. Az előírások szerint a rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy
- a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse
- a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza
- a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja, egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa
- úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon.
A fenyőszállításnál a fentiek közül talán a leggyakrabban a harmadik pontot rontják el. De mit is jelent ez a pont? Azt, hogy a csomagtartónak is csukva kell lennie, a kilógó fenyőfáért elvileg járhat a büntetés.
Ha a beltérbe üléshajtogatással sem fér be a fenyő, opció lehet még a tetőre rögzítés. Ez simán járható út, de van két fontos feltétel, amit be kell tartani. Az egyik, hogy a tető hivatalos terhelhetőségét nem szabad átlépni, a másik pedig, hogy zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve – csak hogy pontosan idézzük az előírást.
A fenyő ekkor sem lóghat túl az autó oldalvonalán, és előre-hátra is csak 40 centiméternyit lóghat túl, miközben a kilátásban nem akadályozhatja a sofőrt, illetve nem takarhatja a világítóberendezéseket. Jó látási viszonyok mellett legalább 40×40 cm hosszú piros zászlóval, éjszaka pedig piros jelzőfénnyel és prizmával is el kell látni a szállítmányt, ha túllóg a kocsin.
Ezeket betartva a fához kapcsolódó egyetlen költség maga a fa ára lesz. Az előrejelzések egyébként erről már meg is jelentek, itt olvashatsz az aktuális karácsonyfaárakról!