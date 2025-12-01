A karácsonyfa nem tartozik az autóval könnyen szállítható tárgyak közé, hiába van behálózva. Épp ezért sok olyan esetet is láthatunk a magyar utakon, mely simán büntethető lenne, hiszen szabálytalanul történik a szállítás. Valószínűleg senkinek sem hiányzik a frissen vett karácsonyfa alá egy bírság, mely épp a fenyőnek köszönhető, ezért mutatjuk is, hogyan lehet a büntetést elkerülni.

Első körben a legfontosabb azt tisztázni, hogyan is szállíthatunk bármit autóval. A KRESZ ezt is részletesen szabályozza. Az előírások szerint a rakományt a járművön – annak belsejében, illetőleg rakfelületén – úgy kell elhelyezni, hogy

a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse

a jármű vezetőjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevőjét pedig a jármű fényjelző berendezéseinek észlelésében ne akadályozza

a jármű ajtajainak, illetőleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja, egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa

úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyeződést ne okozzon.

A fenyőszállításnál a fentiek közül talán a leggyakrabban a harmadik pontot rontják el. De mit is jelent ez a pont? Azt, hogy a csomagtartónak is csukva kell lennie, a kilógó fenyőfáért elvileg járhat a büntetés.

Ha a beltérbe üléshajtogatással sem fér be a fenyő, opció lehet még a tetőre rögzítés. Ez simán járható út, de van két fontos feltétel, amit be kell tartani. Az egyik, hogy a tető hivatalos terhelhetőségét nem szabad átlépni, a másik pedig, hogy zárt kocsiszekrényű jármű tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a járműre tetőcsomagtartó van felszerelve – csak hogy pontosan idézzük az előírást.

A fenyő ekkor sem lóghat túl az autó oldalvonalán, és előre-hátra is csak 40 centiméternyit lóghat túl, miközben a kilátásban nem akadályozhatja a sofőrt, illetve nem takarhatja a világítóberendezéseket. Jó látási viszonyok mellett legalább 40×40 cm hosszú piros zászlóval, éjszaka pedig piros jelzőfénnyel és prizmával is el kell látni a szállítmányt, ha túllóg a kocsin.

Ezeket betartva a fához kapcsolódó egyetlen költség maga a fa ára lesz. Az előrejelzések egyébként erről már meg is jelentek, itt olvashatsz az aktuális karácsonyfaárakról!