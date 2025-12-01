A hirtelen beköszöntő téli körülmények gyakran hoznak magukkal ugrásszerűen megnőtt balesetszámokat. Idén Magyarország egyes részein már kaptak ízelítőt az emberek abból, mi jöhet a következő hónapokban.

Vannak persze helyek a világban, ahol a tél ténylegesen mélyen repülő mínuszokat, jelentős mennyiségű és tartósan megmaradó havazást jelent. Az Egyesült Államok nagy része is ebbe a kategóriába tartozik – ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ottani sofőrök jobban fel lennének készülve a megváltozó körülményekre.

Jól mutatja ezt az Indiana állambeli I-70-es úton történt szombati tömegbaleset is, melynek 45 résztvevője volt. A járművezetőkön az útra fagyott jég és hó mellett a csökkent látótávolság sem segített, így amikor az első járművek megcsúsztak, azzal el is indult a lavina. Kisebb csoda, de a 45 érintett járműben egyetlen személy sem sérült meg súlyosan.

❗️❗️❗️ TRAFFIC ALERT: Several slide offs and crashes have I-70 westbound closed between the 13 and 15-mile markers, near Terre Haute.



Please slow down, extra caution, and drive according to the conditions as the snow continues to fall. pic.twitter.com/dkL0n7eKFV — INDOT West Central (@INDOT_WCentral) November 29, 2025

Tow companies in West Central Indiana are going to be busy today.



Some pictures sent to me courtesy of Riley FD from the massive pileup on WB I70 in Vigo County.



Here is what I have learned:

-Over 100 cars (heard 160) “involved”.

-45 cars with some notable degree of damage.… pic.twitter.com/WWaw60LdsY — Ben Verbanic (@BenVerbanicTV) November 29, 2025

A balesethez riasztották a legközelebbi tűzoltókat, akik elmondták, ekkora tömegbalesetet még sosem láttak. Bele is telt hat órába, mire újra járhatóvá tették az útszakaszt.