A hirtelen beköszöntő téli körülmények gyakran hoznak magukkal ugrásszerűen megnőtt balesetszámokat. Idén Magyarország egyes részein már kaptak ízelítőt az emberek abból, mi jöhet a következő hónapokban.
Vannak persze helyek a világban, ahol a tél ténylegesen mélyen repülő mínuszokat, jelentős mennyiségű és tartósan megmaradó havazást jelent. Az Egyesült Államok nagy része is ebbe a kategóriába tartozik – ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ottani sofőrök jobban fel lennének készülve a megváltozó körülményekre.
Jól mutatja ezt az Indiana állambeli I-70-es úton történt szombati tömegbaleset is, melynek 45 résztvevője volt. A járművezetőkön az útra fagyott jég és hó mellett a csökkent látótávolság sem segített, így amikor az első járművek megcsúsztak, azzal el is indult a lavina. Kisebb csoda, de a 45 érintett járműben egyetlen személy sem sérült meg súlyosan.
❗️❗️❗️ TRAFFIC ALERT: Several slide offs and crashes have I-70 westbound closed between the 13 and 15-mile markers, near Terre Haute.— INDOT West Central (@INDOT_WCentral) November 29, 2025
Please slow down, extra caution, and drive according to the conditions as the snow continues to fall. pic.twitter.com/dkL0n7eKFV
Tow companies in West Central Indiana are going to be busy today.— Ben Verbanic (@BenVerbanicTV) November 29, 2025
Some pictures sent to me courtesy of Riley FD from the massive pileup on WB I70 in Vigo County.
Here is what I have learned:
-Over 100 cars (heard 160) “involved”.
-45 cars with some notable degree of damage.… pic.twitter.com/WWaw60LdsY
A balesethez riasztották a legközelebbi tűzoltókat, akik elmondták, ekkora tömegbalesetet még sosem láttak. Bele is telt hat órába, mire újra járhatóvá tették az útszakaszt.