A hirtelen beköszöntő téli körülmények gyakran hoznak magukkal ugrásszerűen megnőtt balesetszámokat. Idén Magyarország egyes részein már kaptak ízelítőt az emberek abból, mi jöhet a következő hónapokban.

Vannak persze helyek a világban, ahol a tél ténylegesen mélyen repülő mínuszokat, jelentős mennyiségű és tartósan megmaradó havazást jelent. Az Egyesült Államok nagy része is ebbe a kategóriába tartozik – ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ottani sofőrök jobban fel lennének készülve a megváltozó körülményekre.

Jól mutatja ezt az Indiana állambeli I-70-es úton történt szombati tömegbaleset is, melynek 45 résztvevője volt. A járművezetőkön az útra fagyott jég és hó mellett a csökkent látótávolság sem segített, így amikor az első járművek megcsúsztak, azzal el is indult a lavina. Kisebb csoda, de a 45 érintett járműben egyetlen személy sem sérült meg súlyosan.

A balesethez riasztották a legközelebbi tűzoltókat, akik elmondták, ekkora tömegbalesetet még sosem láttak. Bele is telt hat órába, mire újra járhatóvá tették az útszakaszt.

