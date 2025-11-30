Önmagában sem számít gyakori jelenségnek az utcákon a McLaren Senna, az 500 darab egyikét mégis egészen rendkívüli körülmények között látták a napokban. A 1,5 millió dollár, átszámítva 500 millió forint értékű sportautót egyáltalán nem kímélték a hét eleji esőzések következtében folyóvá változott máltai utcákon – írja a Supercar Blog.

Aligha szorul különösebb magyarázatra, hogy alapjában véve miért rossz ötlet ennyire mély vízben közlekedni egy, a jellegéből fakadóan alacsony hasmagasságú pályaautóval.

McLaren Senna spotted braving flooded streets in Msida, Malta late last week...🏎️



📹 suryaaaaaa70/ttpic.twitter.com/Mco8fCIwmc — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 30, 2025

A Sennát 2017 végén mutatta be a McLaren, az 500 darabot alig két év alatt gyártották le. A kétajtós, középfarmotoros és hátsókerék-hajtású sportkupét – aminek az alapját többnyire a 720S adja – a wokingiak 4,0 literes, ikerturbós V8-as motorja hajtja, ami 799 lóerős mellett 800 Nm nyomatékot ad le.

Lévén annak, hogy nem egy nehéz, kevesebb, mint 1,4 tonnás autóról van szó, ezek a paraméterek elegendőek ahhoz, hogy a Senna 0-ról 100-ra 2,8, 200-ra pedig 6,8 másodperc alatt gyorsuljon. 17,5 másodperc alatt 300 km/órára is felkúszik a sebességmérő mutatója, és ha úgy van, 335 km/óráig meg sem áll.

Ez esetben az 1994-ben elhunyt háromszoros Forma–1-es világbajnokról, Ayrton Sennáról elnevezett modellt még különlegesebbé teszi, hogy a McLaren egykori, legendás piros-fehér festését viseli.

