Szokatlan baleset történt a spanyolországi Sevillában, ahol a forgalmas Centenario híd felújítása közben az építkezésben részt vevő egyik daruról lezuhant egy mobilvécé – írja az El País.

A mobilvécé az út közepén, az autók között ért földet. A mobilvécé becsapódásáról az egyik autós készített videót, majd feltöltötte az internetre:

Öröm az ürömben, hogy legalább nem valamelyik autót találta el, ennek köszönhetően nem történt személyi sérülés.

Komoly anyagi kár sem keletkezett, igaz, néhányan valószínűleg a legközelebbi autómosó felé vették az irányt, ugyanis a toalett tartályának tartalma az úttest mellett az arra járó járműveket is beborította.

Nemrégiben a MÁV egyik vonata állt meg, ez esetben is messziről bűzlött az ok:

Undorító meglepetést kaptak a nyakukba az autósok – videó 1
Undorító dolog miatt állt meg a MÁV egyik vonata
Az egri vonat megállt egy pisiszünetre, mert a feltöltődött…
Undorító meglepetést kaptak a nyakukba az autósok – videó 2
Így járhatsz, ha az alváson spórolsz
Órákig tartó vezetés előtt állsz, de azt hiszed belefér, ha éjszaka egy kicsit elengeded a gyeplőt? Mutatjuk, mi baj…