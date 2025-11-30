Szokatlan baleset történt a spanyolországi Sevillában, ahol a forgalmas Centenario híd felújítása közben az építkezésben részt vevő egyik daruról lezuhant egy mobilvécé – írja az El País.

A mobilvécé az út közepén, az autók között ért földet. A mobilvécé becsapódásáról az egyik autós készített videót, majd feltöltötte az internetre:

🚨 Cae desde gran altura un aseo portátil de la obra del Puente del Centenario de Sevilla | El retrete impactó contra el suelo sin golpear a ningún vehículo: "Un auténtico milagro"

➡️ https://t.co/eSZPWtqY2h



📹 @tanqueta567 pic.twitter.com/4wYZgA7r3b — Diario de Sevilla (@diariosevilla) November 21, 2025

Öröm az ürömben, hogy legalább nem valamelyik autót találta el, ennek köszönhetően nem történt személyi sérülés.

Komoly anyagi kár sem keletkezett, igaz, néhányan valószínűleg a legközelebbi autómosó felé vették az irányt, ugyanis a toalett tartályának tartalma az úttest mellett az arra járó járműveket is beborította.

