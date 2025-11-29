Csaknem négy évet kellett várniuk az ügyfeleknek arra, hogy az Aston Martin kínálatában hivatalosan is bemutatkozzon a márka első plug-in hibrid hipersportkocsija, a Valhalla.

A Forma–1-es ihletésű sportkocsi szédítő paraméterekkel rendelkezik, kezdve az 1079 lóerős rendszerteljesítménnyel, amiről a biturbós, 4,0 literes V8-as blokk mellett három elektromos motor is gondoskodik. Mellé 1100 Nm-es nyomaték párosul, de a menetdinamikai adatok miatt sem kell szégyenkeznie a típusnak, ami 0-ról 100-ra 2,5 másodperc alatt gyorsul, míg a végsebességét elektronikusan szabályozták 350 km/órában.

A közlekedési szabályok betartása alól azonban egyik adat sem menti fel. A napokban az amerikai I-70-es autópályán látták száguldozni az új Valhalla egyik prototípusát, amire ki is hívták az utahi hatóságokat.

Beszámolójuk szerint „volt néhány elintéznivalójuk” a sofőrrel, aki azt, hogy „felgyújtotta az utat”, azzal magyarázta, hogy éppen tesztelték és hangolták az autót. Nem derült ki, hogy a (vélhetően profi) sofőr mennyivel lépte túl a megengedett sebességet, ahogyan a gyorshajtás konkrét következményét sem kötötték a publikum orrára.

Tegyük hozzá, hogy az 1,1 millió dollár, átszámítva körülbelül 370 millió forint értékű Valhallához csak egy roppant szűk réteg juthat hozzá, mivel csak 999 darabot gyártanak belőle.

Az Aston Martin F1-es pilótája, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso már át is vehette az új „céges” autó kulcsait: