Csaknem négy évet kellett várni arra, hogy végleges formájában bemutatkozzon az Aston Martin Valhalla. Okkal volt hosszú a várakozás, ugyanis a brit gyártó teljesen új koncepciót épített fel, lévén, hogy ez az első középmotoros, egyúttal ez az első plug-in hibrid modelljük.

A 999 darabos széria első példányait várhatóan a következő hónapokban fogják kiszállítani: a „túlvilági” sportautó a 4,0 literes, ikerturbós V8-as blokk mellett három villanymotor is hajtja, a teljesítményt 828-ról 1079 lóerőre feltornázva, ami mellé 1100 Nm-es nyomaték párosul. Elektronikusan szabályozták a legújabb Aston Martin végsebességét is, így annak sebességmérője gyárilag 350 km/óráig képes felkúszni, álló helyzetből pedig 2,5 másodperc alatt éri el a 100 km/órás értéket.

Ahogy haladunk előre az időben, egyre gyakrabban mutatkozik a nyilvánosság előtt a Valhalla: legutóbb a monzai versenypálya paddockjában bukkant fel, méghozzá a brit konstruktőr Forma–1-es pilótájával, Fernando Alonsóval a volán mögött, aki az Olasz Nagydíj csütörtöki sajtónapjára érkezett meg. A kétszeres világbajnok belépője az új „céges” autóval kétségkívül látványosra sikerült:

Alonsónak nem ez volt az első találkozása a Valhallával, először pár hónappal ezelőtt, Monaco utcáin tehette próbára az Aston Martin képességeit.

A képre kattintva galéria nyílik:

5 fotó

A Magyar Nagydíjon alaposan szemügyre vettük, mivel érkeztek a versenyzők a Hungaroringre. A gépcsodák a Vezess alábbi cikkében tekinthetőek meg: