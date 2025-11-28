Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács és több nagyváros is azt követeli, hogy az Európában is egyre elterjedtebb amerikai óriáspickupok – főleg a mostanában nagyon népszerű Dodge Ram 1500 – ne kerülhessék meg a továbbiakban az uniós biztonsági és környezetvédelmi előírásokat – írj a Közlekedésbiztonság.

Az európai szervezet szerint ezek a több mint 5,5 méter hosszú, akár 2,5 méter széles és rendkívül nehéz járművek aránytalanul nagy veszélyt jelentenek a közlekedésben: ütközésnél jóval súlyosabb sérüléseket okozhatnak, gyalogos- és kerékpárosgázolásnál pedig szinte garantált a tragédia.

Miközben az új európai autókra kötelezővé tett vezetéstámogató rendszerek növelik a biztonságot, addig a Dodge Ram és társai egyedi járműjóváírással (IVA) érkeznek, így megkerülik ezeket a szabályokat.

Bár az EU szigorítást ígért, eddig nem történt érdemi változás, ezért 2024-ben 20%-kal nőtt az ilyen amerikai monstrumok száma az uniós utakon.

A kritikusok szerint a járművek nemcsak a biztonságot, hanem a környezetet és az infrastruktúrát is veszélyeztetik: V8-as, benzines motorjuk magas CO₂-kibocsátást hoz magával, az elektromos változatok pedig tömegük miatt rongálják az utakat és tovább növelik a baleseti kockázatot.

A vásárlók mégis kedvelik ezeket: sokan a kényelmet, az erőt és a többcélú használhatóságot keresik bennük, mások számára pedig státuszszimbólumot jelentenek. Csakhogy városi környezetben nehezen manőverezhetők, több európai városban már súlyalapú parkolási díjat vagy belvárosi behajtási korlátozást vezettek be ellenük.

Viszont sokak számára csak a vásárlás után, használat közben derül ki, hogy ezeket a gépkocsikat nem az Európa nagyvárosaira jellemző kanyargós, szűk utcákra találták ki.

A vita tehát arról szól, hogy meddig engedhető meg, hogy a „tank méretű” járművek külön eljárással kerüljenek az európai utakra – miközben egyre több jel utal arra, hogy ez a modell fenntarthatatlan.

