Nagy a nyomás az amerikai gyártókon is, hogy korszerűsítsék a hajtásláncokat, de szerencsére nem akkora, mint az olajválság idején a 70-es években. Kicsit nehéz is hová tenni azokat a fejlesztéseket, amik bekerültek a RAM 1500-ba is, mert valószínűleg azok nélkül sem lenne sokkal rosszabb mondjuk a károsanyag-kibocsátása. Mert már ebben is szerepel hengerlekapcsolás és 48 voltos hibrid rendszer is, utóbbinak hatása pedig alig érezhető, hiszen még stop-start sincsen benne.

Az 5,7 literes HEMI V8-as egy igazán régivágású, mondhatjuk úgy is, hogy régi motor. Bár az említett korszerűsítésekkel igyekeznek frissen tartani, azért ez mégiscsak egy alul vezérelt nyomórudas klasszikus V8-as, aminek megvannak a maga előnyei. Alumíniumöntvényből készül a blokk és mivel felül nincsenek vezérműtengelyek, a motor egészen alacsony és kompakt méretű. Ha benézünk a géptérbe, mókásan keveset is látunk belőle.

Az alacsonyan beépített könnyű motor a súlypontnak is jót tesz, de vannak további előnyei is, kevésbé kényes, etanoltól kezdve bármilyen oktánszámú benzinnel működik, előbbihez persze kell némi átalakítás az üzemanyagrendszerben, de azt a gyártó kérésre is megcsinálja. 400 lóerőre és 557 Nm nyomatékra képes a V8-as motor, amihez nyolcfokozatú automata váltó jár, ezzel elég alacsonyan tudja tartani a fordulatszámot minden sebességtartományban. Ha valakinek kisebb teljesítmény is elég vagy takarékosabban autózna, készül még 3,6 literes benzines és dízel V6-ossal is a pickup, aki viszont tombolna, annak ott a Hellcat 6,2-es V8-asával a TRX.

Összkerékhajtása automatikus, de fixre zárható a négykerék-hajtás és felező is kapcsolható, emellett van elektronikus hátsó differenciálzára, amit 35 km/h-ig enged használni, utána kikapcsolja, majd 35 alatt újra be magától, így aszfalton nem fogjuk tönkretenni a hajtást. Fékrendszere a kategóriában legnagyobb 378 milliméteres féktárcsákat alkalmaz, ennek ellenére is érdemes odafigyelni a féktávokra. A nagy fékekre a vontatmány miatt is szükség van, mert a RAM 1500 5,7-es motorral 5,8 tonnás utánfutót is húzhat.

Ez az egyetlen olyan pickup a szegmensben, ami légrugós felfüggesztést is kínál, ha kéne még plusz kényelem és nem árt a stabilitás sem, mert alsó hangon 2,5 tonnát nyom a RAM 1500. Elöl független dupla lengőkaros futóművet, hátul merev hidas felfüggesztést kap, ezáltal még érezhetően remeg egy kicsit az egész autó menet közben, de ez hozzá tartozik, légrugókkal vélhetően ezen lehet javítani valamennyit.