A dízelek fénykorában, még a Volkswagen emissziós botrány kirobbanása előtt szinte nem volt olyan típus, legyen az városi kisautó vagy luxuskategóriás limuzin, amibe ne került volna gázolajos erőforrás. A nagy kínálat pedig érdekes alosztályokat szült, a nyomatékos dízelek olyan városi kisautókba is bekerültek, ahol az erőt páratlan alacsony fogyasztással tudták párosítani.

Ma már ezek az autók 2-2,5 millió forint alatt elérhetők a használtak között, és aki dinamikát akar alacsony fogyasztás mellett, azoknak érdekes választás lehet egy-egy ilyen típus.

Seat Ibiza 1.9 CR TDI FR

A Volkswagenhez tartozó spanyol márka, a Seat mindig is a tüzesebb irányvonalat vitte a német cégcsaládban, és ennek ékes bizonyítéka az Ibiza erőteljes dízel verziója. A Fabia ezt a motort nem kapta meg ilyen teljesítménnyel, ezt a blokkot inkább az Octavia szintjére lőtték be.

Esetünkben viszont beletették egy alig 1,2 tonnás karosszériába. Az eredmény egy rendkívül rugalmas, autópályán is fölényes menetteljesítményű, mégis takarékos autó, 320 Nm az első tengelyen néha már kicsit sok is. Kanyarban a nehéz blokkal az orrában nem túl agilis, inkább egyenes vonalon, autópályán mutatja meg, mit tud, ilyenkor jól jön a hatfokozatú sebességváltó is.

A megnövekedett teljesítmény mellett (az elődmodellt 1,9-es 130 lóerős motorral szerelték) az FR fogyasztását mindössze 4,6 literre becsüli a gyártó, a négyhengeres pedig 8,2 másodperc alatt gyorsítja az autót állóról 100 km/h-ra, míg végsebessége 210 km/h. Ebből volt még ritkább, még élesebb Cupra verzió 160 lóerővel.

Volvo C30 2.4 D

A kis autó-nagy dízel párosítás zászlóvivője a Volvo háromajtós különlegessége, a C30.

A csodás, egyedi forma csak érett az idővel, ez még a mai napig egy jó kiállású autó a maga csapott farával és minden szempontból esztétikus kivitelezésével. A koncepcióhoz méltó teljesítményt pedig az öthengeres, 2,4 literes dízelmotor ad, ami gyakorlatilag úgy rángatja a kis autót, ahogy kutya a rongyot. A dízel lehengerlő nyomatékával és markáns, élvezetes hangjával hódít, és a stabil konstrukciójú, tartós motor perifériájával (pl. nagynyomású üzemanyag-ellátás, turbófeltöltő, töltőlevegő-hűtés) nem is lehet több gond, mint a dízelekkel általában.

Persze tompít az automata váltó és a komfortra hangolt futómű, korabeli tesztünk szerint: “A C30 D5 a kötelező automata váltó és a polgári futóműhangolás miatt nem egy vérforraló autó. Szép lendületesen kanyarodik, pontosan azt csinálja, amit akarunk, meglepetésektől mentesen.”

Gyorsulása 8,4 másodperc százra, végsebessége pedig 220 km/óra, a vegyes fogyasztás 6,9 l/100 km.

Opel Corsa 1.7 CDTI

Egy Corsa-méretű autóban már száz lóerő felett megélénkülnek a mindennapok, a jó öreg 1,7 literes motor viszont a D generációban 130 lóerőt szabadított az első kerekekre. Ami viszont fontosabb érték, az a dízel 300 newtonmétere. Ez csak elméletileg tűnik soknak, a gyakorlatban is az, egy élénkebb gyorsítást csikorgó gumik követnek, dolgozhat a menetstabilizáló.

“A műszaki táblázatban a gyorsulás rubrikában 9,5 másodperc virít, de a 130 lóerős dízel egy ennyire aprócska – bár baromi nehéz, úgy 1300 kilogrammos – autóban kifejezetten bizsergető dolog. Az igazi erő úgy 1900-2000-es fordulat körül érkezik, lejjebb érhetik kellemetlen élmények a vezetőt. Nincs zavaró zaja sem a motornak, és a menetzaj sem nagyobb az elvártnál. Ezenfelül még takarékos is, autópályán, a legális 130-as tempó mellett, hatosban a 2500-as percenkénti fordulatszámot sem éri el a motor, miközben a fedélzeti számítógép pillanatnyi fogyasztásmérője kabaréba illő számokat mutat” – írtuk a típusról 2011-ben.

Gyorsulása 9,5 másodperc százra, végsebessége kereken 200 km/óra, és a gyári állítás szerint beéri 4,5 literrel száz kilométeren.