Mobil egészségügyi “klinikává” alakították Ferenc pápa egykori járművét, amelyet a tervek szerint hamarosan gázai gyerekek ellátására vetnek be. A járművet a pápa áldotta meg halála előtt, majd a Caritas katolikus segélyszervezet kapta a feladatot, hogy gyermekkórházzá alakítsa.

A betlehemi ajándék új küldetést kapott

A jármű egy módosított Mitsubishi pick-up, amelyet Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke adományozott a pápának 2014-es betlehemi látogatásakor. A korábban nyitott hátsó platformot – ahol a pápa állt, miközben üdvözölte az embereket – zárt rendelővé alakították.

Cardinal Anders Arborelius stockholmi bíboros szerint a jármű „annak tanúbizonysága, hogy a világ nem feledkezett meg Gáza gyermekeiről”.

Naponta akár 200 gyermeket is elláthat

A Caritas svédországi főtitkára, Peter Brune elmondta, hogy a mobil klinika napi mintegy 200 gyermek alapellátását lenne képes biztosítani – ez hatalmas segítséget jelentene a háború sújtotta övezetben.

Mégis kérdéses, hogy a jármű mikor juthat be Gázába.

Bár a tűzszünet hivatalosan érvényben van, az izraeli légicsapások továbbra is rendszeresek. Ibrahim Faltas atya reményét fejezte ki, hogy a jármű „a közeljövőben” Gázába kerülhet, hangsúlyozva: készen áll a gyerekek azonnali segítésére.

Ferenc pápa életének utolsó évében különösen sokszor emelte fel szavát a gázai humanitárius helyzet miatt, „szégyenletesnek” nevezve azt, és rendszeresen beszélt telefonon Gáza keresztény közösségével. A pápa találkozott az Izraelben túszul ejtett civilek családtagjaival is, elítélve a Hamász támadását.

A remények szerint a pápamobilból lett gyerekklinika hamarosan valódi segítséget nyújthat azoknak, akik a legkiszolgáltatottabbak: a gázai gyerekeknek.