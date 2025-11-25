Számtalanszor tartogatnak meglepetéseket a segélyhívóra beérkező hívások. Nem volt ez másképpen akkor sem, amikor egy ismeretlen észak-karolinai sofőr a 911-et tárcsázva elmondta, hogyan szenvedett balesetet az amerikai 74-es számú úton.

„Talán nem hisznek nekem, de egy fehérfejű rétisas most dobott rá egy macskát a szélvédőmre. Teljesen betört a szélvédő” – mondta a diszpécsernek a pórul járt autós. A segélyhívón megnyugtatták a hitetlenkedő járművezetőt, biztosítva őt afelől, hogy hisznek neki, még ha utána a diszpécser el is nevette magát – írja az Associated Press.

Miután megkapta a sofőr tartózkodási helyét, a diszpécser jelezte, hogy a helyszínre küldte a közlekedési hatóságokat. Kérdésére a sofőr elmondta, hogy a macska – amelynek a zuhanását egy másik autós is látta – már nem él, ugyanakkor nem az autóban, hanem az út szélén van.

"Okay, you may not believe me, but I just had a bald eagle drop a cat through my windshield" https://t.co/dq5ERKVK9k pic.twitter.com/3zocQ2yvew — NBC 15 News (@mynbc15) November 21, 2025

A fehérfejű rétisasok egyébként Észak-Amerikában, azon belül is Észak-Karolinában őshonosok. A számuk egyre nő, csak Észak-Karolinában fészkel több mint 200 pár – a madarak súlya 3-6,3 kilogramm között, míg a szárnyfesztávolságuk 1,8-2,1 méter között mozog.

A hírügynökség által megkérdezett szakértő szerint több oka is van annak, hogy a sas elejtette a zsákmányát – jelen esetben a macskát. Az egyik, hogy rosszul fogta meg, de nem zárható ki az sem, hogy túl nehéznek találta ahhoz, hogy tovább cipelje, vagy egyszerűen egy másik ragadozó madár zavarta meg.

