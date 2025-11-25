A vastag télikabátok az autóban veszélyforrást jelenthetnek – gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A Német Autóklub, az ADAC elárulta, miért biztonságosabb kabát nélkül bekötni magunkat, és hogyan érhetünk célba melegen és biztonságban.

Egy mindössze 16 km/h-s sebességnél szimulált ráfutásos baleset töréstesztje megmutatta, hogy a biztonsági öv mélyen a hasba vágott. Ez – már egy városi forgalomban történt koccanásnál is – potenciálisan súlyos sérüléseket okozhat olyan szervekben, mint a máj, a lép vagy a bélrendszer.

Ennek oka, hogy a téli ruházat párnázottsága miatt az övnek a testhez képest van mozgástere, és az öv becsatoláskor az alsó hasi terület fölé kerül. Ez még vészfékezéskor is kisebb sérülésekhez vezethet.

Kabát nélkül az övnek ideális esetben a felnőtteknél a csípőcsontok, gyermekeknél pedig a combok közelében kell feküdnie. Ezért célszerű télikabát nélkül vezetni; az ADAC ajánlása szerint akinek ez túl hideg lenne, legalább a kabátot nyissa ki, vagy húzza ki a biztonsági öv alól.

A sapka, a sál és a csizma is problémás lehet Nemcsak a vastag télikabát jelenthet biztonsági kockázatot. A többi téli ruházat sem mindig alkalmas vezetéshez. A sapkák és sálak akadályozhatják a kilátást, a bélelt kesztyűk nem mindig biztosítanak stabil fogást a kormányon.

Otromba lábbeliben sem tanácsos volán mögé ülni. A vastag téli csizmák ugyanis megnehezíthetik a gáz- és fékpedál finom kezelését. Ezek ugyan nem tilosak, mivel nincs előírás a vezetéshez megfelelő lábbelire, de a sofőröknek mindig képesnek kell lenniük a megfelelő reakcióra, és ügyelniük kell a helyes üléspozícióra is. Baleset esetén ellenkező esetben problémák adódhatnak a biztosítóval.