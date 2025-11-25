A spanyol Közlekedési Főigazgatóság (DGT) a gyorshajtáson túl más veszélyes vezetési szokásokat is bírságol az új rendszer segítségével. Már nem kell járőr, a forgalmat figyelő rendőr ahhoz, hogy valakit egy záróvonal-átlépésért lefüleljenek – írja az infobae.com

A helyi rendőrség nemrégiben új generációs radarokat rendszeresített, amelyek képesek megbírságolni a záróvonalat figyelmen kívül hagyó sofőröket. Bár egyelőre kevés ilyen eszköz van, stratégiai elhelyezésük a nagy forgalmú pontokon máris jelentős számú szabálysértés rögzítését tette lehetővé.

Ezek az eszközök nem fáradnak el, nem néznek félre, és mindig dolgoznak, nem lehet őket kidumálni.

Tavaly a gyorshajtási bírságokból származó bevétel elérte az 540 millió eurót, de a hatóság stratégiája más veszélyes manőverek kiszűrésére is kiterjedt. Így a biztonsági öv használatát vagy a mobiltelefon-használatot figyelő közel 260 kamera mellett ezek az új eszközök is megjelentek.

Még kevés helyen van, de már osztja a 76 ezres büntetést

A spanyolok hat ilyen megfigyelőrendszert helyeztek üzembe, amelyek elkezdték büntetni a szabálytalankodókat.

A záróvonal ellenőrzésére szolgáló kamerákat főként a besorolósávoknál (gyorsítósávoknál) helyezték el, ahol a sofőrök gyakran szabálytalanul próbálják kikerülni a torlódásokat, amivel sok esetben oldalirányú ütközéseket okoznak.

A DGT magyarázata szerint minden rendszer két videókamerával rendelkezik: az egyik a besorolósávot, a másik a főút jobb oldali sávját figyeli. Ha egy jármű még a záróvonal vége előtt sorol be az autópályára, a rendszer észleli azt, és automatikusan generálja a feljelentést, valamint a 200 eurós (76 ezer forint) bírságot.

Ha a rendszer hatásos lesz, akkor garantáltan elkészül az országos hálózat, és ezek a megoldások, főleg ha komoly bevételt termelnek, akkor nem állnak meg az országhatároknál.