A fa több mint negyven évig növekedett szabolcsi városban egy családi ház udvarában. Az adományozó család az unokák javaslatára tavaly karácsonykor döntött úgy, hogy felajánlja az ország számára. A szakemberek idén 31 felkínált fenyő közül 18-at vizsgáltak meg a helyszínen, és ezek közül esett a választás az ibrányi példányra.

A fát vasárnap reggel vágta ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, majd daruval helyezték a Magyar Honvédség szállítójárművére. Idén is az MH Anyagellátó Raktárbázis szállító zászlóalja gondoskodott a fenyő szállításáról és átadásáról.

A tréleren rögzített, kivilágított fenyő vasárnap 19 órakor indult el Ibrányból rendőri és katonai rendész felvezetéssel. A szállítmány hétfő hajnalban érkezett meg a Kossuth térre, ahol a katasztrófavédelem reggel 7 órától emelte a helyére.

A túlméretes szállítmány az Ibrány–Nyíregyháza–Nyírtelek–M3–M35–4-es főút–M4–M0 útvonalon, majd az M1/M7 bevezető szakaszán keresztül jutott el Budapestre. A fővárosban hétfő hajnalban korlátozták a gépjárművek, valamint a 2-es, a 4-es és 6-os villamos közlekedését, amíg a tréler a BAH csomópont, a Krisztina körút, a Széll Kálmán tér, a Margit körút, a Bem József utca, a Margit híd és a Jászai Mari tér érintésével eljutott a Balassi Bálint utcáig.