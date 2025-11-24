Különös zajra figyelt fel egy nő a délnyugat-angliai Gloucestershire-ben. Tudta, hogy az autója elejének nekirepült egy fácán, de hiába állt meg azonnal, amikor kiszállt, hogy ellenőrizze, nem látott semmit. Abban a hitben hajtott tovább, hogy a madár biztosan gond nélkül folytatta az útját.

Órákkal később a sofőr egyik kollégája vette észre, hogy a fácán valójában beszorult a hűtőrács mögé, ami rögtön magyarázatot adott az autó elejéből származó, különös zajra is.

Mivel a nő nem tudta kiszabadítani, egy helyi autószerelő műhelybe sietett, ahol az alkalmazottak megdöbbentek a szokatlan potyautas láttán. Leszerelték a Ford alvázvédő lemezét, majd óvatosan kimentették a szárnyast, és még csak pénzt sem kértek a mentőakcióért – írja a Daily Mail.

A portál szerint annak ellenére, hogy 24 órát töltött az autó fogságában, a fácán sértetlenül megúszta a kalandot.

