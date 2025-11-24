A pálya körüli paddock és a VIP-szektor inkább emlékeztetett egy vörös szőnyeges filmpremierre, vagy díjátadóra, mint autóversenyre: világsztárok tucatjai érkeztek, hogy testközelből élvezzék a szezon egyik leglátványosabb helyszínén a futamot.

A csapatok garázsai előtt popsztárok, hollywoodi színészek, sportlegendák és influencerek kavalkádja tolongott, mintha maga Las Vegas is rá akart volna licitálni saját hírnevére. A verseny így nemcsak a köridőkről szólt, hanem arról is, ki kivel pózol, ki melyik csapat vendége, és ki az, aki még a rajtrács előtt is képes volt elterelni a figyelmet a több mint 300 km/órával száguldó autókról.

A versenyzők a megszokott adrenalint, a hírességek pedig a csillogását hozták magukkal, és együtt teremtettek egy olyan hétvégét, amelyet még a város túlzásokat kedvelő közönsége is megemleget.

Lando Norris elsőként indulhatott a vasárnapi futamon, de elizgulta az F1-es Las Vegas-i Nagydíj rajtját. Max Verstappen köszönte szépen, és meg sem állt a győzelemig – teljes futambeszámolónkat itt olvashatod: