Amikor a BYD pár éve átlépte Kína határait, hoztak magukkal némi kísérletező kedvet, amit nehéz volt nem észrevenni. Pengethető húrok az ajtókon, mindenféle tengeri állat ihlette furcsa formai megoldás, és még lehetetlenebb külsővel megáldott kezelőszervek.

A leglátványosabb geg? Egyértelműen a minden modellre jellemző központi kijelző, ami gombnyomásra 90 fokban elfordul, így álló és fekvő tájolásban is használható. Bár valljuk be, a dolognak volt némi parasztvakításszaga, de arra tökéletes volt, hogy a márka modelljei kitűnjenek a szürke tömegből.

Most azonban a kínai óriásvállalat beáll a sorba: a pörgő-forgó tabletnek meg vannak számlálva a napjai. Stella Li, a BYD alelnöke egy interjúban elmondta: bár az ügyfelek pozitívan fogadták a dolgot, bizonyos alkalmazásoknál ez inkább korlátot jelent – különösen, ha az Apple CarPlay-ről vagy az Android Autóról van szó.

Ennek szellemében a friss Atto 2-nél már hiába keressük a forgatógombot, és szép lassan a többi modellből is kikopik a funkció. A jövőben a képernyők fixen, fekvő (landscape) pozícióban maradnak.

„Rengeteg új alkalmazást integrálunk” – nyilatkozta Li az Autocarnak. „Az Atto 2 lesz az első modellünk teljes Google- és Apple CarPlay-integrációval. Ha pedig a legjobb felhasználói élményt akarjuk adni, akkor a forgatható kijelző csak zavarja az alkalmazásokat. Ráadásul figyeltük a piaci visszajelzéseket is: az emberek imádják a forgatható kijelző ötletét, de a gyakorlatban alig valaki használja.”

A BYD eddig azzal védekezett, hogy a tabletjük álló módban jobban kezelhető álló helyzetben, illetve menet közben a navigációnál is többet látni az útból.

Ugyanebben az interjúban Li azt is megszellőztette, hogy a BYD még szorosabbra fűzi a viszonyt az Apple-lel és a Google-lel, a kijelző fixálása pedig egyszerűsíti ezt a folyamatot. A rögzített képernyő kevesebb kompromisszumot és simább működést jelent.

A gyártók mindig próbálkoznak érdekes képernyőkkel, hiába

A kijelzők fejlődésének első fázisában természetes volt a mozgó képernyő. A színes kijelzők nem most kerültek az autózás világába, a magasan felszerelt modellekben, ha nem is érintőképernyő formájában, de ott voltak a rendelhető extrák között. Mivel nem a szériafelszereltség részét képezték, így nem volt dedikált helyük a műszerfalon.

Ezért a gyártók például a Volvo vagy az Audi esetén a képernyő úgy jött elő, akár szelet kenyér a pirítóból.

Ennek oka, hogy akkoriban még egyszerűen rondának tartották a nagy kockát egy szépen tervezett műszerfal közepén. Ezért terjedtek az elrejtett, gombnyomásra kiemelkedő darabok. Az Audi sokáig alkalmazta ezeket, az A3-tól a Q7-esig több modellben voltak eltüntethető kijelzők.

Az eltüntetést igazi luxusszintre a Bentley emelte

Az angol márka mérnökei (vagy inkább a marketingesek) rájöttek, hogy egy lord nem feltétlenül akarja bámulni a 12 colos érintőképernyőt, miközben a kaszinóba tart. Ezért kitalálták a forgó mechanizmust: beszállsz, és csak egy makulátlan fabetétet látsz.

Gyújtás rá, és a panel halk zümmögéssel átfordul, elővarázsolva a navit. De van egy harmadik oldala is! Ha megnyomjuk a SCREEN gombot, még egyet fordul, és három analóg műszer (hőmérő, iránytű, stopper) néz velünk farkasszemet. Ehhez negyven mozgó alkatrészt kellett beépíteni elég komoly 0,5 mm-es toleranciával, hogy megfelelő legyen a működés, és kétségtelenül látványos, ahogy a három oldal között váltogat a rendszer: