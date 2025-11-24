Hétvégén hullott némi hó az országban, az idei télen először. Egyre ritkább élmény ez, főleg a fiatalabb generációknak, így valódi népvándorlás indult meg a biztos téli tájjal csábító kirándulóhelyek felé.

Tényleg rengetegen indultak el, holott minden hatóság, és közlekedéshez kapcsolódó szerv azt tanácsolta, hogy aki teheti inkább maradjon otthon. Egyszerű józan ész diktálta viselkedés ez, mert a havazás már önmagában megnehezíti a közlekedést, amit a tömeg csak tovább tetéz.

A Budapesti Közművek közleményében ez volt olvasható: “A társaság a fővárosi autósoktól azt kéri, hogy a saját és a többi közlekedő testi épsége, valamint a balesetek elkerülése érdekében kizárólag jó műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak. A havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – azoknak is a tömegközlekedés igénybe vételét ajánlják, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek.”

Gondot okozott a szabálytalan parkolás

Megyei lapok, Facebook-oldalak is hasonló intelmeket osztottak meg, de rengeteg autós mégis úgy érezte, ez a havazás kihagyhatatlan, a hétvégét legjobb lesz egy kellemes dugóban állva eltölteni. A helyzet elég kritikussá vált ahhoz, hogy már a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat is felhívást osszon meg Facebook oldalán:

“A sorompók elé, az erdészeti bekötő utak elé NEM lehet parkolni, ahogy az erdészeti úton sem lehet oly módon, hogy ne lehessen elférni! Az „elférni” ebben az esetben pedig minimum egy teherautó méreteit kell érteni!

Az erdészeti utakat használják az erdészetek, a fakitermelők, a nemzeti park munkatársaik és jogosult vállalkozások. Ezen túl ezek mentési útvonalak is! Amennyiben bajba kerülnek a mentésben részt vevő szervezetek nem tudják megközelíteni a sérülteket, mert nem tudnak behajtani a megfelelő útvonalon!

A Cseresznyefa parkoló felé vezető úton ma (is) sokan oly módon parkoltak le, hogy leszűkítik az utat és nem férne el egy tűzoltó autó! Pedig nem is olyan rég szükség volt rá, hogy tűzoltó autók közelítsék meg a Nagy-Hideg-hegyi turistaházat.

Rengetegen vágtak ma neki a Börzsönynek szánkóval és kisgyerekekkel… Gyerekfüggő, hogy a nyálkás saras trutymóban gyalogolva mikor fogják elérni a Magas-Börzsönyt, mert megfelelő hó még mindig csak fent van … De tegnap átázott és teljesen elfáradt gyerekeket kellet lehoznunk” – írta közösségi oldalán a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat.

Ne gyere fel Dobogókőre

Egy dobogókői lakos pedig (2023 után) idén ismét megosztotta intelmeit, amit helyiként tőle, mint hiteles forrástól elfogadhatunk. Neki ez a zarándoklat minden évben kézzel tapintható “élmény”, amivel kapcsolatban objektíven megfogalmazott gondolatait tényleg jó lenne megfogadnia minden kiránduló autósnak.

“Ha ezeket együtt keresed (Dobogókő + hó + hétvége)… garantálom, hogy a békén kívül mindent megtalálsz fent. Az özönvíz elől ugyanis a világ minden állata a hegyekbe menekül és ott találkozni fogsz velük. (Ki tudja, talán te is közéjük tartozol).

Szép élményedet meg szeretnéd osztani gyermekeiddel is, akiket így magaddal viszel. Utazol fél-egy órát, hogy felérj, majd parkolsz még ugyanennyit az említett többi állat miatt (illetve magad miatt is mert “minekmentéloda”), majd egy közút szélén megejtett pisilés után felkötözöd a gyermeket egy szánkóra és magad után húzod (hátra sem nézve) a csúszkáló 2 tonnás SUV-ok között a dízelgőzben.

Gyermekedet ámulatba ejtik a hótömbök, az árokban pihenő autók (amikről még nem is sejted, hogy majd le se tudsz menni a hegyről miattuk), a fullasztó kipufogók, amelyek pont fejmagasságban vannak számára. Talán pont emiatt is rendelkezik majd hasonló kognitív képességekkel, mint te magad, aki őt felhozta a “természetbe”.

Ha ennyiből nem volna világos, akkor valójában mindegy is, leírom-e. De azért: Kérlek, nagyon szépen kérlek, NE GYERE FEL Dobogókőre!”

Van alternatíva

A dugóban araszolással eltöltött, majd parkolóhely kereséssel megfejelt holt időt számolva akár távolabbi helyszínekre is el lehet jutni, ahol kevesebb az ember, a hó viszont akár még több is lehet. Ilyen helyek megtalálásában segít már ezernyi időjárással foglalkozó oldal, webkamera, hótérkép, de a Természetjáró.hu Facebook-oldala konkrét tippet is ad:

“Ahol nem kell tömegre számítani, de biztosak lehetünk a fagyott téli táj néhol meglepően zavartalan dermedtségében, az az Aggteleki-karszt. Bár sokaknak messze van, megéri érte korán kelni, és nekivágni holnap reggel: a derenki poljéban vagy a Szádvár alatti Ménes-völgyben és magában a Szádvárban már a kárpáti tél hangulatát élhetjük át.”

Nehéz megállni a hétvégi hóvadászatot, én is tudom milyenek a determinált gyerekek, ha elhatároznak valamit, és foggal-körömmel követelik a beteljesülését. A képek, és videók viszont magukért beszélnek. Hó még lesz a hegyekben az idei télen, és garantáltan akad olyan hétvége, amikor már csökken a felhajtás a természeti jelenség körül, – a türelem erényét gyakorolva – inkább ezeket megcélozva induljunk a hegyekbe, felkészülve, felszerelve, ahogy kell.