Ugyanott járt pórul 14 autós a szombati esti órákban Budapesten: egymást követték a defektek a IX. kerületben, a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében. A sorozatdefektekről egy, több károsultnak is segítő autómentő osztott meg egy videót a TikTokon:

Az RTL Híradó beszámolója szerint a hideg időjárás hatására levált egy aszfaltdarab a villamossín mellől, a vasdarab pedig kivágta a rajta áthajtó autók gumiját.

A csatorna megkeresésére azt közölte a BKV, hogy az úthibát azonnal kijavították, a cég biztosítása pedig az érintett autósoknak megtéríti a kárt. Hozzátették, hogy a csomópont aszfaltrétegét teljesen fel kellene újítani, de egyelőre nincsen rá pénz.

A közlekedési társaság melegedő buszt és zavarelhárító autókat is küldött a helyszínre, így a szerencsétlenül járt autósoknak nem a hidegben fagyoskodva kellett intézkedniük.

