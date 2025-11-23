Ugyanott járt pórul 14 autós a szombati esti órákban Budapesten: egymást követték a defektek a IX. kerületben, a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében. A sorozatdefektekről egy, több károsultnak is segítő autómentő osztott meg egy videót a TikTokon:
@amautomentes Szombat esti káosz👀🙄🦉 #káosz #baleset #neked #nektek #foryou ♬ eredeti hang - Aporkaaa Megment🆘😇
Az RTL Híradó beszámolója szerint a hideg időjárás hatására levált egy aszfaltdarab a villamossín mellől, a vasdarab pedig kivágta a rajta áthajtó autók gumiját.
A csatorna megkeresésére azt közölte a BKV, hogy az úthibát azonnal kijavították, a cég biztosítása pedig az érintett autósoknak megtéríti a kárt. Hozzátették, hogy a csomópont aszfaltrétegét teljesen fel kellene újítani, de egyelőre nincsen rá pénz.
A közlekedési társaság melegedő buszt és zavarelhárító autókat is küldött a helyszínre, így a szerencsétlenül járt autósoknak nem a hidegben fagyoskodva kellett intézkedniük.
Korábbi cikkében a Vezess összefoglalta, mi a teendő abban az esetben, ha defektet kapunk: