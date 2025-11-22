Emlékezetes jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája Lengyelországban: a november 17-én, azaz hétfőn készült felvételen az látható, ahogyan két sofőr egymásnak esett egy forgalmas bytomi út kellős közepén.

A videó feltöltője azt írta, nem derült ki, mi váltotta ki a verekedést, így az sem zárható ki, hogy egy korábbi forgalmi szituáció áll a nézeteltérés hátterében.

Az autó vezetője és a tréler párharcában az egyik férfi néhány pillanatra a földre is került, de nincsenek információk arról, hogy végül ki került ki győztesként a bunyóból, így arról sem, hogyan lett vége annak – számolt be az esetről az Auto Świat.

A kommentelőket ugyanakkor megosztotta az eset: míg egyesek már-már Oroszországhoz hasonlították a látottakat, és szerintük óvodások módjára verekedett a két sofőr, mások elbagatellizálták a helyzetet.

Az igazán szomorú az, hogy hasonlót már Magyarországon is láthattunk: