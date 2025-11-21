A Tesla vitathatatlanul nagy szerepet játszott abban, hogy a villanyautózás és az önvezető technológia a közbeszéd részévé vált, sőt egyre népszerűbb világszerte. Ugyanakkor az „Autopilot” és „Full Self-Driving” nevek sokszor többet ígértek annál, mint amit a rendszer valójában tud – ezt pedig már több baleset is bizonyította.

A cég kommunikációja rendre ellentmondásos: miközben önvezető képességekkel reklámozza autóit, felelősségre vonáskor azt hangsúlyozza, hogy a sofőrnek mindig kötelessége figyelni. Ez a kettősség több hatóságnak is felkeltette a figyelmét, az amerikai közlekedésbiztonsági ügynökség (NHTSA) jelenleg is vizsgálja, hogyan működnek a Tesla rendszerei esőben vagy közlekedési lámpáknál.

A Tesla körüli folyamatos fejtegetések ugyanakkor életben tartják az érdeklődést az önvezetés témája iránt.

De mit tud a többi gyártó ezen a téren?

Az ADAC (a német autóklub) nemrég valós körülmények között vetette össze az európai piacon elérhető két legfejlettebb rendszert: a BMW és a Mercedes “önvezető” megoldásait.

Az automatizált vezetés öt fokozata közül

a 2-eshez még kell a sofőr beavatkozása,

a 3-as pedig már olyan szint, amelynél a vezető bizonyos helyzetekben leveheti a kezét a kormányról és elfordíthatja a tekintetét.

Ebből a szempontból a Mercedes jár előrébb: náluk hivatalosan is elérhető a 3-as szint. Ez azt jelenti, hogy a forgalom követését és a jármű irányítását bizonyos feltételek közt teljes mértékben átveszi az autó.

A BMW ezzel szemben csak „2+” megoldást kínál, egy fejlett asszisztensrendszert, ahol a sofőr továbbra is teljes felelősséggel tartozik azért, ami a volán mögött történik, és folyamatosan figyelnie kell, fogni a kormányt.

Korlátokkal működő önvezetés

A Mercedes 3-as szintű rendszere papíron nagy előrelépés, ám erős korlátozásokkal működik. Legfeljebb 95 km/h-ig engedélyezett az önálló vezetés, nem működik esőben, sötétben, alagutakban, illetve 4°C alatt, és feltétlenül szüksége van egy előtte haladó autóra, amelyhez viszonyíthat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tesztek során tíz percnél tovább sosem képes önállóan közlekedni – derült ki az ADAC tesztjéből.

A Mercedes szerint ez nem hiba, hanem tudatosan szűkített felhasználási terület: a rendszer lényege, hogy dugóban, araszoló forgalomban levegye a terhet a sofőrről. Hosszú autópályás utakra vagy városi közlekedésbe viszont nem alkalmas, így jelenleg messze van attól, amit a „teljes önvezetés” ígérete alapján várnánk.

Megér ennyit?

A technológia ára közel 10 ezer eurónál, vagyis nagyjából 4 millió forintnál indul. A kérdés adott: valóban megér ennyit egy funkció, amely sok esetben csak korlátozottan használható?