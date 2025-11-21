Ha létezne a „Hogyan tegyük tönkre az életünket és a szomszédok vagyonát 48 óra alatt” című kézikönyv, annak a borítóján a történet főszereplője, egy 48 éves hölgy szerepelne. A történet helyszíne a Krasznojarszki határterületen fekvő Acsinszk, lakótelepi környezet: szűk utcák, parkolóhelyhiány, és a tél közeledtével egyre csúszósabb aszfalt.

Ezen a helyen egy novemberi éjszakán csattanások verték fel a lakókat. Főszereplőnk egy Toyota Sprinter volánja mögött próbált manőverezni, de a kísérlet csúfos kudarcba fulladt. A manőverezés végeredménye három, békésen parkoló autó megrongálása lett.

A nő, mintha mi sem történt volna, elhajtott a helyszínről (cserbenhagyás), de a lakók éberek voltak. A fedélzeti kamerák és a telefonos felvételek alapján a rendőrség hamar azonosította. Amikor előkerítették, a szonda 0,57 mg/l légalkohol-koncentrációt mutatott, ami súlyos ittasságnak számít.

Ekkor derült ki az első igazi csavar a történetben: a 48 éves nőnek soha életében nem volt jogosítványa.

A legtöbb ember egy ilyen éjszaka után – miután a rendőrség eljárást is indított ellene – valószínűleg mélyen magába szállna, és hónapokig a függöny mögül sem merne kinézni. De van aki a saját kárából sem tanul: másnap a nő ismét nekiveselkedett. Ugyanaz a nő, ugyanazzal a Toyota Sprinterrel visszatért a tett színhelyére.

Ezúttal „csak” két további parkoló autót sikerült összetörnie, mielőtt a hatóságok ismét közbeléptek volna. Hogy a második estén is ittas volt-e, nem derült ki a helyi hírekből. A helyzet kacifántos, mivel sem jogosítványa, sem kötelező biztosítása nem volt, így a kártérítési folyamat a vétlen autósoknak (ha nem volt teljes körű balesetbiztosításuk) nem lesz egyszerű.