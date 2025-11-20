Bár 2025-ben már csak belpiacos márkaként értelmezhető, a Lada (AvtoVAZ) nem állt le a fejlesztésekkel, és régi-új lábakon állva próbál életben maradni.

Ennek érdekes eredménye, hogy most a Niva két formában is létezik. A klasszikus, régi Niva mellett van egy Niva Travel elnevezésű, sokkal újabb konstrukció is, aminek most érkezett meg a frissítése.

A legnagyobb hír nem egy újabb műanyag idom, hanem a régóta várt új motor. Itt már nem holmi alibi-ráncfelvarrásról beszélünk, hanem a crossover evolúciójának egy komolyabb lépcsőfokáról, amely némi dinamikát és több komfortot ígér.

Az új, 1,8 literes benzinmotor teljesítménye mai szemmel nézve szerény – mindössze 90 lóerő –, a Niva világában ez érezhető pluszt jelent.

Fontos megjegyezni, hogy a mérnökök nem álltak meg a motorcserénél: hozzányúltak a fékrendszerhez és a futóműhöz is, így az autó kiszámíthatóbban és biztonságosabban viselkedik majd, legyen szó aszfaltról vagy dagonyáról.

A frissített Niva Travel öt felszereltségi szinten támadja az orosz piacot, a spártaitól a modern igényeket kielégítő „fullos” változatig.

Az ajánlott fogyasztói ár kifejezetten baráti, 1 390 000 rubelről indul, ami jelenlegi árfolyamon kb. szűk 5,5 millió forintnak felel meg. De mit is kapnak ennyiért a vásárlók?

A Classic csomag visszarepít a kilencvenes évekbe: vezetőoldali légzsákot, szervokormányt, elektromos ablakokat, fűthető külső tükröket és ABS-t ad a vásárlóknak.

A Comfort verzió eléri a kétezres évek elejének alapszínvonalát, ez a szint hozzáad egy utasoldali légzsákot a passzív biztonság érdekében, klímát a hőség ellen, ülésfűtést az első sorban, tetősíneket a csomagoknak, és egy stílusos pótkerékburkolatot.

4 fotó

A Life csomag már mondhatni korszerű extrákat ad: ezzel modern LED-es lámpákkal gazdagodik a felszereltség és megjelennek a 15 colos könnyűfém felnik.

Az Enjoy szint maga a habzsolás, ez a verzió azoknak szól, akik nem tudnak élni a hanyatló nyugaton megszokott kütyük nélkül. 16 colos kerekekkel, infotainmentrendszerrel, tolatókamerával egészül ki a rendszer.

Az igazi csúcsmodell a Techno, ez a hab a tortán, ami bizonyítja, hogy a Lada is ismeri a technológia szót. Az európai kisautókon elterjedt 17 colos alufelniken gurul, színre fújt pótkeréktartót, sötétített hátsó üvegeket, első ködlámpákat és prémium-multimédiát kap (jelentsen ez bármit). A csomag része a fűthető szélvédő is, valamint a deréktámasszal ellátott, állítható magasságú vezetőülés.

Mindeközben a klasszikus Niva is gyártásban van még, de a helyi hírek szerint nincs túl jó bőrben: