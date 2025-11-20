Az oroszok ezeket történelmileg csak „vezdehod”-nak (magyarul nagyjából „mindenjárónak”) hívják, ami elég találó elnevezés: ezeknek a gépeknek egyszerűen mindenen át kell gázolniuk, legyen az bármilyen halmazállapotú víz, sár vagy hó.

Ezen járművek fejlesztése sosem állt le, sőt, az elmúlt években új lendületet kapott. Az utóbbi 15 év munka eredménye pedig a Rusak K-8.

A gépet a fejlesztés utolsó ciklusában átkeresztelték Zvezda T24-re. A cél valószínűleg az volt, hogy ne legyen túl direkt az utalás Oroszországra (a Rusak névből), bár a Zvezda sem túl nemzetközi csengésű, lévén, oroszul csillagot jelent. Bárhogy is, a gyártócsarnokot elhagyta az első sorozatgyártású példány: egy nyolckerekű monstrum, amely 28 utast képes elnyelni.

4 fotó

Ez csupán egy a sok lehetséges konfiguráció közül. A tervek szerint – még a Rusak-érából örökölve – mintegy 35-féle változat készülhet, a legkülönfélébb felhasználási célokra. A vevők kérhetnek akár sarkvidéki mentőautót vagy mozgó étkezdét is, a lemezek alatt azonban történt némi műszaki átrendeződés.

Eredetileg a Rusak egy 2,8 literes Cummins turbódízelre épült, amihez hibrid hajtás is társulhatott volna. Csakhogy az amerikai motorgyártóra is vonatkoznak az aktuális szankciók, így a tengerentúli szív helyére orosz erőforrás került.

A gépháztető alatt mostantól a YAMZ 4,4 literes turbódízele dolgozik. Ehhez egy manuális váltót társítottak, amely mind a nyolc kereket hajtja, a legkeményebb terepen pedig a differenciálzárak segítenek átjutni.

Hogy mikor indul a többi verzió gyártása – köztük a brutális, tizenhat kerekű változaté –, egyelőre nem tudni. Minden a konkrét megrendeléseken múlik. A nyolckerekű kivitel mindenesetre szárazföldön és vízen is elboldogul. Két darab, egyenként 350 literes gázolajtartályával akár 1000 kilométert is megtehet egyetlen tankolással, akár kemény mínuszokban is. A gép szilárd burkolaton 60 km/órás tempóra volt képes, vízen pedig – ha felszerelték a kiegészítő vízsugárhajtóművekkel – 8 km/órával tudott úszni.

Az árcédula 21 millió rubelről indul (ez nagyjából 80-90 millió forintnak felel meg), de a végösszeg természetesen az egyedi igényektől függ. Akit nem a személyszállítás érdekel, választhatja a teherhordó verziót is: a 28 utas helyére ilyenkor akár 4 tonna rakományt is felpakolhat.