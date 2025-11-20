A takarítás után szélvédőn maradó foltok fő bűnöse a kemény víz. Tele van ásványi anyagokkal, kalciummal, magnéziummal, és a képlet roppant egyszerű: a víz elpárolog, az oldott ásványi anyagok pedig ottmaradnak a szélvédőn. Ez az a fajta szennyeződés, amit a mezei ablaktisztítók csak szétkenni tudnak, eltüntetni nem.

A klasszikus filléres megoldás: 50:50 arányú víz és ételecet keveréke. Mivel enyhén savas, remekül oldja a lúgos ásványi lerakódásokat. A módszer: lemosod a szélvédőt, ráfújod a löttyöt, hagyod hatni öt percig, aztán letörlöd!

A citromlé ugyanezen az elven működik, bár ragacsosabb, és hajlamos rostokat hagyni maga után. Bónusz: legalább jó illat lesz a kocsi körül.

Léteznek dedikált szerek a vízkő ellen – még a hipermarketek autós részlegén is –, amelyeket bátran fújhatsz a karosszéria lemezeire, a műanyagokra és az üvegre is.

A koncentráltabb vízkőoldó szerek használata rizikós lehet: kárt tehetnek a környező gumi, műanyag és fém alkatrészekben. Ha igazán makacsul tartják magukat a foltok, a nap rászárította a felületre, akkor legjobb és legtartósabb megoldás a fizikai vízkő-eltávolítás. Egy üvegpolírozó paszta és filckocka segítségével kézi erővel, 10-15 perc alatt biztonságosan és hatékonyan távolíthatunk el szó szerint minden szennyeződést az üvegről a vízkőtől a beleégett rovarokon át egészen az olajos viaszos rétegekig.

Vannak cérium-oxid-tartalmú, kifejezetten üvegfelületekhez fejlesztett polírozópaszták, ezeket használják általában a profi autókozmetikával foglalkozó műhelyek is, ahol tudják, hogy milyen felületre melyik szer a leghatékonyabb.

Ezen a ponton pedig elérkezünk a legfontosabb tanácshoz. Ismeretlen szerekkel ne ugorjunk fejest a feladatba, ha bizonytalanok vagyunk, inkább fizessük meg a profi segítséget.