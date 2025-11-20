A történet 2025. szeptember 20-án kezdődött az észak-franciaországi Onnaingban. Két testvér az internetet böngészve kiszúrta azt a hirdetést, amelyben minden jel szerint a mozgássérült édesapjuktól ellopott SUV-t kínálták eladásra – írta az autoplus.fr

Számukra ez a Peugeot 3008 több volt egyszerű autónál: ez jelentette a mozgás szabadságát családtagjuknak.

A felismerés pillanatában a józan ész helyét átvette a vörös köd. A két testvér két cinkostársat is beszervezett, és találkozót beszéltek meg az eladóval – ami valójában egy klasszikus csapda volt.

A helyszínen a négyfős kommandó sikeresen visszaszerezte a 3008-ast. Eddig a pontig még akár hősök is lehettek volna, de itt elszakadt a cérna, fizikailag is meg akarták leckéztetni a férfit.

Az áldozat hiába bizonygatta, hogy ő nem a tolvaj, és még azt is felajánlotta, hogy elvezeti őket a valódi elkövetőhöz a közeli Quarouble-ba, a testvérek meg voltak győződve róla, hogy egy orgazdával állnak szemben. Cselekedeteik ezen a ponton érték el egy rossz gengszterfilm szintjét.

Az áldozatot betuszkolták egy Dacia csomagtartójába (!), majd elindultak vele egy, finoman szólva is „dinamikus” útra, tele szándékos vészfékezésekkel, hogy a csomagtér utasa minél jobban összetörje magát. A kínzással azt akarták elérni, hogy elárulja telefonja feloldókódját, amivel elgondolásuk szerint bizonyítékot szerezhettek volna a bűnösségére.

A bíróság nem értékelte az önbíráskodást

Az ügy végére 2025. november 7-én került pont a valenciennes-i bíróságon. A négy, 45 és 50 év közötti férfi beismerte tetteit. A két testvér a tárgyaláson mély megbánást tanúsított, ügyvédjük pedig az őszinteségükre és tiszta előéletükre hivatkozva próbálta enyhíteni az ítéletet, felfüggesztett büntetést kérve.

Végül a bíróság mind a négy vádlottat egy év egyszerű felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Emellett fegyverviselési tilalmat kaptak, három évig nem léphetnek kapcsolatba az áldozattal, és 1900 eurós (kb. 750 ezer forintos) kártérítést kell fizetniük a megvert férfinak. Azt a helyi források sem mondták ki egyértelműen, hogy a mezőn hagyott áldozat valóban az autótolvaj volt-e, vagy csak egy szerencsétlen vásárló, aki rosszkor, rossz embertől vett meg egy Peugeot 3008-ast.