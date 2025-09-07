Kártérítést követel egy kanadai autótolvaj, miután tetten érték és megverték. Még 2024. február 26-án történt az eset, ami azzal kezdődött, hogy Michael Prince az egyik winnipegi áruházban elemelt egy kabátot, majd hazament, és 30 perccel később a benne talált kulcs segítségével el akart lopni egy autót.

Még az sem tántorította el, hogy a kocsi másik két autó közé volt beszorítva, de rögtön megszólalt a riasztó, amint beült a volán mögé. A 36 éves férfi azt állítja, hogy ekkor a boltból nyolc vagy kilenc alkalmazott rohant ki, aztán megverték és megrugdosták. Helyi beszámolók szerint az egyik alkalmazott többször fejbe is vágta Prince-t egy kalapáccsal – írja a Carscoops.

Prince jogi útra terelte az ügyet, mondván, a történtek óta „állandó félelem, szorongás, aggodalom és értéktelenségérzet gyötri”. A vádlottak között szerepel a bolt vezetője is.

A tetten ért autótolvaj bevallása szerint visszatérő hallás- és látásvesztéssel, álmatlansággal, pánikrohamokkal, migrénnel és agyi idegkárosodással küzd azóta, hogy megtámadták. Arra hivatkozva követel kártérítést, hogy a sérülései miatt nem lehet jövedelme, és az életet sem élvezheti.

Nem akármilyen priusza van a kanadai férfinak, ugyanis többször elítélték már lopás miatt. Az elmúlt kilenc év alatt összesen több mint 1 millió dollárnyi, mostani árfolyamon számítva 400 millió forintnyi árut lopott el.

