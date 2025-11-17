November 11-én a reggeli órákban rögzítette a Kőröshegyi völgyhídon elhelyezett forgalomfigyelő kamera azt a balesetet, amelyben szinte hihetetlen módon nem történt súlyosabb személyi sérülés.

Köd ereszkedett a hídra, a látási viszonyok megváltoztak. Az autópálya-kezelő azt állítja, hogy ezt az információt a változtatható jelzésképű táblákon (VJT) is jelezte az utazók számára.

A leállósáv nélküli hídon egy műszaki hibás, kivilágítatlan kukásautó állt meg. Amikor ezt az ügyeletes észlelte, azonnal értesített egy útellenőrt, aki a helyszínre indult.

Nem sokkal később egy autós későn vette észre az úton álló járművet. Ugyan a kormányt még elrántotta, de az autó jobb oldalával nekihajtott, megpördült, és a forgalommal szemben állt meg.

Legnagyobb szerencséjére közvetlenül mögötte egy mentőautó érkezett, amely másodpercekkel a baleset után felkapcsolta megkülönböztető jelzéseit, és azonnal segítséget nyújtott.

Az autópálya-kezelő videóján nem sok látszik a balesetből, korábban azonban fotók is megjelentek a helyszínről. Ezeken az látszik, hogy a Volkswagen elejéből gyakorlatilag semmi nem maradt.