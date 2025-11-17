Két szempontból sem előnyös az autósok számára, hogy nyakunkon az év vége, mivel ez egyet jelent a rövidebb nappalokkal és hosszabb éjszakákkal, ráadásul a téli időszámítás miatt hamarabb is sötétedik.

Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) szerint ebben az időszakban növeli a balesetek kockázatát, hogy a járókelők sötét ruházatot viselnek – egy friss felmérésük alapján az arányuk 71 százalékra tehető, éppen ezért nehéz őket észrevenni az utakon. „Sokan alábecsülik, hogy valójában mennyire láthatatlanok a sötétben” – figyelmeztetett a jelenségre David Nosé, az ÖAMTC közlekedésmérnöke.

Október első három hetében több mint 10 ezer közlekedőt vizsgáltak meg alkonyatkor és sötétben, így megállapították azt is, hogy ezzel szemben azok aránya, akik fényvisszaverőt viselnek, elenyésző, csak 9 százalék. Ennek a szövetség szerint azért van jelentősége, mert az, aki hord fényvisszaverőt, már 130 méteres távolságból látható, míg egy sötét ruhát viselő személy mindössze 25 méterről vehető észre.

Rosszul festenek a számok a kerékpárosok körében is: 62 százalékuk sötét ruhában, 25 százalékuk pedig világítás nélkül tekert, viszont a fényvisszaverőt viselők tábora valamivel nagyobb, 15 százalékos volt. Az e-rollereseknél nagyjából hasonló megoszlás figyelhető meg – a sötét ruhások aránya körülbelül 60 százalék, azoké pedig, akik a világítást sem használják, 27 százalék. Az ötödük azonban viselt fényvisszaverőt vagy láthatósági mellényt.

Természetesen górcső alá vették az autósokat is, akik az esetek 1,4 százalékában a tompított fényszórót sem kapcsolták fel, míg további 3,3 százalékuk hiányos világítással közlekedett.

Az ÖAMTC rámutatott arra is, hogy 2018 óta az ausztriai gyalogosbalesetek több mint egynegyede történt november és január között, és magasabb, 36 százalékos volt a halálos kimenetelű esetek aránya.

A téli időszámítás és a rövid nappalok alaposan megnehezítik az autósok életét – az alábbi cikkben a Vezess adott néhány tanácsot, amik segíthetnek ebben az időszakban: