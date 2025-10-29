Ahogy beköszönt az őszi-téli időszak, nemcsak a hőmérséklet csökken, hanem a nappalok is rövidülnek. A korai sötétedés miatt sok autós jóval többet vezet éjszaka vagy szürkületben, amikor a látási viszonyok rosszabbak és a reakcióidő is hosszabb lehet. Ezért ilyenkor különösen fontos, hogy az autó világítása tökéletes állapotban legyen – ez nemcsak kényelmi, hanem biztonsági kérdés is.

Lássuk mit tehetünk, ha idős, használt autóval közlekedünk, aminek csak “pislákol” a lámpája.

Polírozás

Az évek során az autók fényszóróinak műanyag burkolatai elhomályosodnak, besárgulnak, mikrokarcok keletkeznek rajtuk. Ez nemcsak esztétikai probléma: a matt, karcos felület szórja a fényt, így az útra kevesebb jut.

Szakemberek szerint a matt fényszóró akár 35%-kal is csökkentheti a fényerőt!

Egy megfelelő fényszóró polírozás akár 30–40%-kal is javíthatja a fényerőt. A felújítás során a régi, megkopott lakkréteget eltávolítják, majd a felületet finomra csiszolják és újra bevonják UV-álló védőréteggel. Az eredmény látványos: tisztább, átlátszóbb lámpabúra és sokkal jobb fényeloszlás. Persze ezt rövidtávon némi fogkrémmel is orvosolhatjuk, de ez tényleg csak ideiglenes megoldás, amelynek a hatása hamar elmúlik.

Tudtad, hogy ha túlságosan matt a fényszóró búrája, a műszaki vizsgán sem engedik át az autód?

Felújítás

De ha a polírozás után sem vagyunk megelégedve a lámpa fényével, valami nem stimmel a vetítési képpel, akkor máshol keresendő a probléma: a lámpa belsejében.

Jelentős a hőterhelés a lámpatestben, amire alapvetően felkészült minden gyártó, hiszen hátulról a motortérből is érkezik hő, az izzó pedig közvetlenül a lámpa belsejében igen komoly hőforrás. Egy ideig bírja is minden, de azzal igazából egyik gyártó sem számol, hogy 20 évnél tovább használja bárki is az adott járművet, így a lámpák belsejének tükröződő felülete is öregszik.

Egy idő után veszít fényéből a foncsorozás, bemattul és a tükröződő képessége romlik, magyarul kevesebb fény jut ki a fényszóróból.

Az utólagos foncsorozás lehet egy opció, ha nem akarunk új lámpatestet vásárolni. Erről a Vezess korábbi cikkében olvashatsz nagyon részletesen.

Válts LED-re

Ha úgy érzed, éjszaka már nem világít megfelelően az autód, érdemes kipróbálni egy LED-es átalakítást, ugyanis 2025 januárjától már legálisan lehet a közúton használt járművekben LED-esre cserélni a fényszóróban lévő halogénizzót.

De arra figyelni kell, hogy Magyarországon egyelőre az Osram az egyetlen márka, ami olyan LED-es átalakítókészletet kínál, amivel részt vehetsz a közúti közlekedésben. A többit ugyan beszerelheted az autódba, semmi nem tiltja, viszont közúton nem használhatod legálisan, legfeljebb a zárt telkeden. Valószínűleg a rendőr nem fog vele foglalkozni ‒ de nem is kizárt, hiszen megfelelő műbizonylattal kell rendelkeznie a LED-es lámpádnak, amit kérhet a rendőr ‒, viszont műszaki vizsgán biztos megbuksz vele. És valószínűleg a többi közlekedő sem fog örülni a menő LED-es fényednek. Nem véletlenül vannak előírások, hogy hová mennyi fény juthat az autó lámpájából.

Szóval amit soha ne felejts el: mindig állítsd be megfelelően az autód fényszóróinak dőlésszögét, ne akard elvakítani a többi autóst, mert ebből könnyedén baleset lehet. Szóval ha a szembejövők túl sokat villognak rád, az legyen gyanús – nem azért csinálják, mert köszönni akarnak…

Ha pedig éjszakai vezetéshez keresel zenét, ezt ajánlanám: