Szokatlan incidens zavarta meg egy New Yorkból induló teherszállító repülőgép útját: a fedélzeten szállított ló kiszabadult “karámjából”, ezért a gépnek vissza kellett fordulni.

A Belgium felé tartó Boeing 747-es körülbelül fél órával a felszállás után jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy probléma adódott a rakománnyal. A Live ATC által közzétett hangfelvételen a pilóta higgadtan magyarázza el a helyzetet:

„Igen uram, ez egy teherszállító gép. Élő állatok vannak a fedélzeten, és egy ló kiszabadult a bokszából. Repülés szempontjából nincs probléma, de vissza kell térnünk New Yorkba. Nem tudjuk biztonságosan rögzíteni az állatot.”

A FlightRadar24 adatai szerint a repülő már 9500 méter magasságban járt, és Boston közelében fordult vissza. A leszállás előtt mintegy 20 tonna üzemanyagot kellett kiengednie az Atlanti-óceán felett, hogy a gép ne lépje túl a biztonságos leszállótömeget.

A pilóta azt is kérte, hogy a JFK repülőtéren egy állatorvos várja őket, mivel „a ló nehézségekkel küzd”. A landolás után a torony rákérdezett, szükségük van-e segítségre, a pilóta így válaszolt: „A géppel nincs gond, a raktérben viszont kell a segítség. A ló bajban van…”

Az incidens november 9-én történt és szerencsére az állat is megúszta komolyabb sérülés nélkül a dolgot. Az eset jól mutatja, milyen váratlan kihívásokkal szembesülhetnek még a rutinos pilóták is, amikor élő állatot szállítanak több ezer méteres magasságban.

