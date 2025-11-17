Két órával azután, hogy betöltötte a 18. életévét, máris bajba került az utakon egy kezdő sofőr Németországban. Egy rutinellenőrzés áldozatául esett november 8-án, a szombat hajnali órákban: Osnabrück lakott területén szaladt bele a traffipaxba. A rendőrök 110-zel, vagyis a maximálisan megengedett 50 km/órás sebesség több mint kétszeresével mérték be – írja az Auto Motor und Sport.

Miután megállították, a BMW-s fiatalemberre 560 eurós, átszámítva több mint 200 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki. Nem úszta meg azonban ennyivel: amellett, hogy kapott két büntetőpontot, két hónapra eltiltották a vezetéstől. Meghosszabbíthatják a próbaidejét is, továbbá egy vezetési továbbképzésen is részt kell majd vennie.

Tekintettel arra, hogy a 18 éves fiú még kezdő vezető, a gyorshajtását a hatályos jogszabályokkal összhangban súlyos szabálysértésként kezelik az osnabrücki hatóságok.

Mostanában a német fiatalok körében kifejezetten gyakoriak a közúti szabálysértések: egy 14 éves fiú az apja Mercedesével lógott meg, egy 15 éves srác a szülei autójával száguldozott – ez utóbbi esetről itt számolt be a Vezess: